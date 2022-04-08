Rıza Bey Apartmanı davasında ‘reddi heyet’ talebine ret

İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'yla ilgili 9 kişinin yargılandığı davada yeni gelişme... Mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının geçen celsede mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak istedikleri heyetin reddi talebinin yerinde bulunmadığını açıkladı.

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30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde dördü tutuklu dokuz kişi hakkında İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Davanın bugün İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ve Hasan Hüseyin Özkan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ile davacılar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, ilk olarak müşteki avukatlarının geçen celsede mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak istedikleri heyetin reddi talebinin yerinde bulunmadığını belirtti. Daha sonra sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanıklardan müteahhit Hasan Hüseyin Özkan, 18 aydan fazladır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

“BEN BU BİNAYI TEMELDEN BİLİYORUM”

Yaşı nedeniyle cezaevinde kalmaya uygun olmadığını öne süren Hasan Hüseyin Özkan, şunları söyledi:

– Ben suçsuzum. Ben binayı yaptıktan sonra bir sürü tadilat yapılmış. 20 küsur yıldan önce yapılan binada sonraki işlerde benim dahlim yok. Tadilatlar yapılmış burada benim suçum ne? Bina yapıldığından itibaren 100’lerce deprem olmuş. Benim dışımda bir sürü gelişme olmuş. Dükkanlar birleşmiş, nasıl birleşmiş? Mantolama yapılmış ve binaya tonlarca yük bindirilmiş, delik açılmış. Ben bu binayı temelden biliyorum. Sonraki işlemlerde ben yokum. Tahliyemi talep ediyorum. Eşim çok ağır hasta. Eşimi ben muayeneye götürüp getiriyorum.

Tutuklu sanık mimar Ali Serdar Bayram ise hiç bulunmadığı ve gitmediği inşaattan dolayı 1 yıldır hapis yattığını savunarak, tahliyesini talep etti. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından, duruşma savcısı taleplerin kabul edilmesini ve tutukluluğun devamını istedi. Mahkeme heyeti iki sanığın tutukluluğunun devamına, diğer soruşturmaların cevaplarının beklenmesine ve tanıkların dinlenmesine hükmederek davayı erteledi. (İHA)