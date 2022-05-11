Rize Valiliği çay eylemini ‘milli güvenlik sorunu’ diyerek yasakladı

Adana ve Eskişehir'den sonra Rize'de valilik kararıyla her türlü basın açıklaması, toplantı ve yürüyüş yasaklandı. Yasağın ilk gününün çay üreticilerinin taleplerinin yer aldığı dilekçelerini ÇAYKUR'a teslim edecekleri gün olması dikkati çekerken cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de olacağı öğrenildi. Valilik yasak gerekçesi olarak "milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması"nı gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Çay Meclisi Çalışması adlı grup tarafından, çayda yaşanan sorunların çözümü için 20 gün önce çay tarımı yapılan 4 ilde (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun) imza stantları kurarak, üreticilerden ve vatandaşalar için imza kampanyası düzenledi.

Çay Meclisi, toplanan imzaların ve taleplerinin yer aldığı dilekçeleri, ÇAYKUR ve Tarım bakanlığına iletmek üzere 12 Mayıs Perşembe günü ÇAYKUR’a yürüyüş yaparak bina önüne basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

ÜRETİCİLERİN TALEPLERİ SUNİ GÜNDEM SAYILDI

Çay üreticileri hasat öncesi talepleri için topladıkları imzaları ÇAYKUR’a teslim edecekleri Perşembe günü Rize Valiliği tarafından eylem yasağı ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, çay üreticilerin taleplerini dile getirmelerini, “İlimizdeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla kişi ve gruplarca suni gerekçeler oluşturmak basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacakları alınan istihbari bilgiler ve sosyal medya paylaşımlarından anlaşılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, çay üreticilerinin taleplerinin ve imzalarını yer aldığı dilekçelerini ÇAYKUR’a teslim edilmesi ve eylem yapılmasını “Milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması” olarak kabul ederek her türlü basın açıklaması, toplantı, yürüyüşleri 12 Mayıs Perşembe gününden başlamak üzere 5 gün süreyle yasakladı.

Üreticiler, valiliğin 5 günlük eylem yasağını, 14 Mayıs Cumartesi günü Rize- Artvin Havaalanı’nın açılışını yapmak için kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapıldığını iddia etti.

“YASAK YOK HÜKMÜNDEDİR”

Çay Meclisi Çalışması ise, sosyal medya hesaplarından Valiliği aldığı kararı da paylaşarak, “Üreticinin taleplerinin bu kadar kısa sürede yaygınlaşmasına karşı Rize Valiliği tarafından alınan yasak kararı yok hükmündedir. Rize Valiliği üreticilerin talepleri için topladığı imzalardan dahi korkuyor ve aldığı yasakla üreticinin sesini kısmak istiyor. Bizler çay üreticileri olarak taleplerimizi her alanda örgütlemeye devam edecek ve imzalarımızı Çaykur Genel Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz” diye açıklama yaptı.

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