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Rize’de yağışlar heyelanlara neden oldu

Rize'de bir kaç gündür etkili olan yağışlar heyelanlara neden oldu.

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Rize’de yağışlar heyelanlara neden oldu

Heyelan, Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’de ara ara yağan şiddetli yağmur nedeniyle toprağın yumuşamasıyla heyelan meydana geldi.

Bayırcık köyünde meydana gelen heyelanda çay bahçesi zarar görürken, köye bağlı Sırt ve Dobira Mahalleleri de heyelan nedeniyle ulaşım kapandı.

Meydana gelen heyelan sonrası vatandaşlar olayı Rize İl Özel İl Özel idaresi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Rize İl Özel idaresi ekipleri kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. İHA

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