“Romanların hakkını yediniz haram zıkkım olsun!”

Roman kökenli CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AB’den gelen 1 milyon 825 bin Euro’nun İngiliz şirketi WYG’ye peşkeş çekildiğini savundu ve “Haram zıkkım olsun. Gariban Roman çocukların hakkını yediniz, Roman mahallelerine bir çivi bile çakılmadı’’ dedi.

Veli TOPRAK

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Roman vatandaşların sorunlarının araştırılmasına ilişkin önerge, AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Roman kökenli CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Avrupa Birliği'nden gelen 1 milyon 825 bin Euro'nun İngiliz şirketi WYG'ye peşkeş çekildiğini savundu ve “Romanların parasını projeyi yürütmek için İngiliz şirkete verdiler. Haram zıkkım olsun. Gariban Roman çocukların hakkını yediniz, Roman mahallelerine bir çivi bile çakılmadı '' dedi.

ARAŞTIRMA YOK

Önerge sahibi CHP'li Purçu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yürüttüğü Romsid Projesi'nde ödenen parayı Meclis kürsüsünden sordu ve “Milyonlarca Euro geldi. Roman mahallesine bir tane üniversiteden akademisyen gitti mi? Bizim mahallemize kimse gelmedi, hiçbir araştırma da yapılmadı. Kendi kafalarına göre projeleri , masalarda yaptılar, sahaya inmediler. Bu paralar nerede?'' dedi. Gariban ve yoksula harcanması gereken parayı göz dikildiğini savunan Purçu, “Ülkenin en yoksul kesiminin hakkı yenir mi, siz nasıl Müslümansınız? ” diye sordu. Özcan Purçu, Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili seçildi. Roman asıllı olan Purçu, Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın üçüncü Roman milletvekili oldu.

Çaresizlik ve dışlanma kader değil

CHP'li Purçu dün sosyal medyadan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. “Güzel yürekli insanlar. Haksızlık, çaresizlik, dışlanma, adaletsizlik Romanların kaderi olmayacak. Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Güzel günler yakın, yarınlar Romanlarla güzel” dedi.