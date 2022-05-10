RTÜK, ‘iktidarı küçük düşürme’ dedi, televizyon kanallarına ceza kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, "iktidarı küçük düşürme ve aşağılama" gerekçesiyle Flash TV, Halk TV, Tele1 ve KRT'ye para cezası verdi.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından 4 televizyon kanalına “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” gerekçesiyle para cezası verildiğini duyurdu.

Taşçı hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1- RTÜK, TİP Mvekili Sn Ahmet Şık ve CHP Grup Başkanvekili Sn Özgür Özel’in Gezi davası sonrasındaki açıklamalarla “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” savıyla Flash, HalkTV, Tele1 ve KRT'ye oyçokluğuyla %3 para cezası verdi.

2- RTÜK'ün bugünkü cezaları gösterdi ki; milletvekillerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına kadar uzandı.

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