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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti 

Rus savaş gemisi Epron, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Yayınlanma: 10:02 - 17 Şubat 2022 Güncellenme:
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Rusya-Ukrayna gerilimin ardından geçtiğimiz günlerde altı Rus savaş gemisi ve bir denizaltı Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılmıştı.

Bugün Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna ait Epron isimli savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.

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