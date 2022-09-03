“Rüşvet için önce devlet konuşmalı”

ANAP döneminde bakanlık yapan Taranoğlu, ‘rüşvet istemekle’ suçlanan kardeşinin durumu için, “Beni hiç üzmüyor. Devlet kurumları tam da bu durum için lazım” dedi...

Saygı ÖZTÜRK

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili rüşvet iddialarında adı geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, ANAP döneminin bakanlarından Ersin Taranoğlu'nun kardeşi olduğu anlaşıldı. Ağabey Ersin Taranoğlu, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, “Devlet konuşmadan ben konuşmayacağım” dedi ve gelişmeleri izlediğini söyledi.

Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) danışmanlık görevinde bulunan Serkan Taranoğlu, son olarak Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevine getirilmişti.

‘KARACA'YA GİTME'

Sedat Peker'in gündeme getirdiği “Rüşvet, nüfuz ticareti”nde adı geçen ve iş kadını Mine Tozlu'dan para istediğine ilişkin yazışmalarla da gündeme gelen Taranoğlu'nun, iş kadınına, “Korkmaz Karaca'ya gitme, o çok para ister” dediği de öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanlığı'ndan bazı bilgiler istedikten sonra Serkan Taranoğlu'nun istifasını istediği öğrenildi. Taranoğlu'nun görevden alındığına ilişkin parti yetkililerine de bilgi verildi. Adı geçen isimlerden Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul Üyesi Korkmaz Karaca ise istifa etmişti. Karaca, istifadan önce İçişleri Bakanı'nın yanına gitti ve onayını aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kurul üyeliği ile AKP'deki görevlerinden istifa etti. Karaca'nın parti üyeliği ise devam ediyor.

AĞABEY NE DİYOR?

Serkan Taranoğlu'nun ağabeyi Ersin Taranoğlu ise 18,19, 20 ve 21'inci dönemlerde Sakarya milletvekilliği yapmış bir isim. Ersin Taranoğlu, 53'üncü hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 55'inci hükümette ise Orman Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Taranoğlu'na “Kardeşinizin durumu sizi üzüyor mu?” diye sordum. Cevabı şöyle oldu:

“Hiç üzmüyor. Ben, olayları yakından takip ediyorum. Devletin konuşmasını bekliyorum. Sosyal medyada herkes konuşuyor. Bu çağın hastalığıdır. Medyada bu konu konuşuluyor, yazılıyor. Bu da var oluşunun gereğidir. Mine Hanım da bazı şeyler söylüyor. Devlet ve kurumları da tam da bu durum için lazımdır. Ben, ‘Devlet ne diyor' onu bekliyorum. Devlet henüz konuşmadı. Devlet konuşmadan benim konuşmam uygun olmaz. Devletin, her şeyin doğrusunu söyleyeceğinden eminim.”

‘ŞEREFİMİZLE GEÇTİK'

Taranoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet konuşuncaya kadar iddialarla meşgul değilim. Biz bu köprülerden şerefimizle gelip geçtik. Eğer ülkemizde üç tane temiz siyasetçi varsa bunlardan birisi benim.”

Boşanması kardeşlerin arasını açtı

SERKAN Taranoğlu, ilk evliliğini ANAP'lı Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun özel kalem müdürüyle yapmıştı. Ancak çift boşandı. Taranoğlu'nun, tanınmış siyasetçilerden ve eski bakanlardan olan ağabeyi Ersin Taranoğlu, bu ayrılık üzerine uzun süre kardeşiyle konuşmadı. Serkan Taranoğlu, ikinci evliliğini ise AKP'ye yakınlığı ile bilinen Ankaralı ünlü iş kadını Nadire İçkale'nin yeğeniyle yaptı.