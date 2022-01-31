Saadet Partisi video yayınladı: Uykular kaçırmanın vakti geldi

Saadet Partisi, 'Adil Devlet Adil Paylaşım Seninle Olur' sloganıyla başlattığı kampanyasının tanıtım filmini yayınladı. Videoda, "Devletin itibarı bahanesiyle milletten alınanları, yeniden millete teslim edeceğiz" ifadeleri dikkat çekti. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ise, “Hürriyete, adalete, liyakate ve mutlu yarınlara inanıyoruz! Adil devlet ve adil paylaşım istiyoruz” dedi.

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Saadet Partisi’nin ‘Adil Devlet Adil Paylaşım Seninle Olur’ sloganıyla başlattığı yeni kampanyasının tanıtımı dün İstanbul'da düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yapılmıştı.

“AÇ UYUYAN ÇOCUKLAR AŞKINA UYKULAR KAÇIRMANIN VAKTİ GELDİ”

Saadet Partisi'nin kampanyayla ilgili ‘İnsanca Yaşam' etiketiyle paylaştığı videoda, “Aç uyuyan çocuklar aşkına uykular kaçırmanın vakti geldi. Gençlere kaygı, öğrenciye işsizlik, işçiye açlık bırakılmasına katlanmak yok. Yasaklar getiren, yoksulluğu görmezden gelen, çalışanı mağdur, emekliyi mahcup eden bu düzene boyun eğmek yok” ifadeleri yer aldı.

“MİLLETTEN ALINANLARI YENİDEN MİLLETE TESLİM EDECEĞİZ”

“Milli Görüş'ün kararlı duruşu var. Bu topraklar yandaşın değil, her vatandaşın cennet vatanı” ifadelerinin de yer aldığı videoda, “Devletin itibarı bahanesiyle milletten alınanları, yeniden millete teslim edeceğiz. Vatandaşın hakkını yandaşına pay edenlere karşı adil paylaşım diyoruz” sözleri dikkat çekti.

KARAMOLLAOĞLU: ADİL DEVLET VE ADİL PAYLAŞIM İSTİYORUZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise videoyu paylaşarak, “Hürriyete, adalete, liyakate ve mutlu yarınlara inanıyoruz! Adil devlet ve adil paylaşım istiyoruz” dedi.

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