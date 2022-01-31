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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

İstanbul’da sahibi olduğu restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerin ek gözaltı süresi talep edilmek üzere adliyeye gönderildiği öğrenildi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 10:12 - 31 Ocak 2022 Güncellenme:
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz perşemebe gecesi 00.30 sıralarında sahibi olduğu restoranda öldürülmüştü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, o cinayetiyle ilgili silahı kullandığı belirlenen Kadir Yasak’ın da aralarındaki bulunduğu 11 şüpheliyi yapılan çalışmaların ardından gözaltına almıştı.

Şüpheliler bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi. Adliyeye gönderilen şüpheliler için ek gözaltı süresi isteneceği belirtildi.

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