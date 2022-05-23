Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin son firari ismi adliyede

İstanbul Bakırköy’de dört ay önce öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcığlu cinayetinin son firari ismi Serkan Dakman gözaltına alınmasının ardından bugün adliyeye gönderildi.

Habip ATAM

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Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda öldürülmüştü. Cinayet sonrasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu, silahı kullanan Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 18 kişiyi farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.

Cinayet dosyasının tek firari ismi Serkan Dakman ise önceki gün Esenyurt’da gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Serkan Dakman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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