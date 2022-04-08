Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gözünüz aydın arkadaşlar!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'ten geçen yeni düzenlemeyi sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanlarına seslenen Koca, "Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarına seslenen Koca, şu ifadeleri kullandı;
“Az önce Meclis’ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!”