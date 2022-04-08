Sağlık Bakanı Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor” dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var.

* Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.



HASTANEDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden tedavisi devam eden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Nisa Mihriban bebeğin hastanemiz çocuk yoğun bakım kliniğindeki takibi ve mekanik ventilatöre bağlı olarak devam etmektedir. Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebek, bugün ağrılı uyarana deserebre yanıt vermiştir. Bu gelişmeyle birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru, 4'e yükselmiştir.

* Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmiş olması umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlık durumuna kavuşması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz.

OLAYIN GEÇMİŞİ

29 Mart tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde Ebru S. (21) isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı. Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti.

Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koydu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti. Bunun ardından anne Ebru S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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