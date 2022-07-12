Sağlık çalışanlarının yaşadığı korku dolu anlar kayıtlara böyle geçti

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisinde hasta yakınlarının ölüm tehditlerine maruz kalan sağlık çalışanlarının, yaşadıkları korku dolu anlar tutanaklara yansıdı.

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Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisinde trafik kazasında yaralı olarak getirilen bir kişinin yakınları hastanede taşkınlık çıkarmış, doktor ve hastane görevlilerinin üzerlerine yürüyerek ölüm tehdidinde bulunmuştu.

Hastanedeki sağlık çalışanları, yaşadıkları korku dolu anları, hastanenin başhekimliğine tutanak olarak gönderdi.

Tutanaklarda, hastanın tedavisinin hemen uygulandığı, hastanın tomografiye gönderilmesi için hasta yakınlarından kayıt açılması istendiği bu esnada hastaneye gelen onlarca hasta yakınının “Kimlik olmasa bakılmayacak mı?” diyerek bağrışmaya başladığı belirtildi.

KÜFÜR, HAKARET, TEHDİT…

Doktorun hasta yakınlarına, hastanın stabil olduğunu hasta yakınlarına söylemesine rağmen hasta yakınlarının doktorun üzerine yürüdüğünün belirtildiği tutanakta şöyle denildi:

– Doktor diğer hastalara bakmak için sarı alandan ayrılmış, muayene masasına geçmiştir. Daha sonra onlarca hasta yakını acil servisimizde bulunan kamu mallarına fiziksel hasarlar vermiş, arbede yaşanmış, kalabalık içerisinde doktorlar kelimesiyle ve doktorları ithafen ölüm tehditleri edilmiştir. Yine kalabalıktan doktorlar kelimesiyle veya doktorlara ithafen küfür, hakaretler duyulmuştur.

ODALARIN KAPILARINI ZORLADILAR

– Bunun üzerine tüm doktorlar acil serviste hizmet verimini bırakmak zorunda bırakılmıştır. Can güvenliği için kendilerini doktor odasına kilitlemişlerdir. Bu esnada acil servis odalarının kapılarını zorlayarak ölüm tehditleriyle hasta yakınları doktor aramaya başlamıştır.

– Alanda birebir muhatap oldukları hemşirelere doktorları sormuş ve onların da üzerlerine yürümeleri üzerine hemşireler de can güvenliği için alanı terk edip saklanmıştır. Doktor ve hemşire odalarında bulunduğumuz 21.15-23.15 saatleri arasında kimliği belirsiz hasta yakınları tarafından ölüm tehdidi-hakaret sözleri duyulmaya devam etmiştir.

“VURACAĞIM ONLARI”

– Hastane acili önünde, “O doktorlar ne de olsa çıkacak. Vuracağım onları” denildiği duyulmuştur. Arbede esnasında bazılarının silahlı olduğunu gördüğümüz, kapılara, pencerelere vuran onlarca hasta yakınından can güvenliğimizi korumak için saklanmamız sebebiyle acil serviste işleyiş durmuş, o esnada birincil değerlendirme, tanı, tetkik, ikincil değerlendirme, tedavi ve takip gibi sağlık hizmetleri verilmemiş, bu sağlık hizmetlerini alan veya almak için bekleyen hastalardan bazıları acil servisi korkuyla terk etmiş, bir çoğu geri dönmekten endişe ettiği için mağdur olmuştur. Yine bu esnada ayaktan ve 112 ile yeni hasta kabulü yapılmamıştır.

BEYAZ KOD VEREMİYORUZ

– Tamamı tehdit altında olan doktorlar ve hemşireler olarak çete-örgüt halinde hareket eden bu şahıslar hakkında adli süreçte ismimizi öğrenmelerinden korktuğumuz için bireysel şikayetçi olamıyor, beyaz kod veremiyoruz.

Tutanağın son kısmında ise adaletin sağlanması için gerekli adımların atılması istenerek, tutanakta adı geçen ve diğer doktor ve hemşirelerin kimlik bilgilerinin saldırganların eline geçmemesi talep edildi.

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