Sağlık emekçileri grev öncesi son kez iktidarı uyardı

Emeklerinin karşılığını isteyen ve 8 Şubat tarihinde grev yapacak olan sağlık emekçileri, son kez iktidara seslendi. Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi üyesi sağlık emekçileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde yaptıkları eylemle iktidarı uyardı.

Kemal ATLAN

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Sorunlarının çözülmesi için 4 Şubat’a kadar süre tanıyan ve 8 Şubat’ta iş bırakma eylemi yapacak olan EBTO ve SES’e bağlı sağlık emekçileri, ESOGÜ Tıp Fakültesi’nden iktidarı son kez uyardı.

SORUNLARIMIZI DUYMUYORLAR

Emeklerinin değersizleştirilmesine karşı uzun bir süredir mücadele verdiklerini belirten EBTO Başkanı Nesrin Ekici,

“Bu mücadele bizim mesleğimize, önlüğümüzün beyazına, göç etmek zorunda kalan genç hekimlere, geçim sıkıntısı çeken emekli hekimlere, nitelikli eğitim isteyen asistan hekimlere ve tıp fakültesi öğrencilerine, kürsülerini bırakmak zorunda kalan hocalarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Emeklerimizi, çalışma özverimizi görmüyor, sorunlarımızı duymuyorlar. 23 – 27 Kasım tarihlerinde ‘Beyaz Yürüyüş’ ile taleplerimizi dile getirdik. 15 Aralık' ta bir gün iş bıraktık.

Taleplerimizle ilgili bir gelişme olmayınca haklarımızı almak için 26 Ocak'ta başlayan 4 Şubat‘a dek sürecek olan illerde hastanelerde Ankara' da TTB' de nöbetteyiz eylemi yaptık. Taleplerimizle ilgili düzenlemenin 4 Şubat'a kadar Meclis'e gelmemesi halinde ise 8 Şubat'ta grevde olacağız” dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN

Sağlık emekçilerinin taleplerini sıralayan Ekici şöyle konuştu:

* Emekliliğe yansımayan, ne zaman verileceği belli olmayan ek ödemeler yerine, insanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak, hakkımız olan ücretlerimizi ve 7.200 gösterge istiyoruz.

* İnsanca çalışma koşulları ve güvenli çalışma ortamları istiyoruz.

* TTB'nin yıllardır önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın bir an önce çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesini istiyoruz.

* Covid-19'un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz.

* Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

* Çalıştığımız her yerde, şeffaf, adil, katılımcı, liyakate, bilime, iyi hekimlik ilkelerine dayalı yönetim anlayışı istiyoruz.

* İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz.

* Halk sağlığını önceleyen bir sağlık sisteminde, emeğimiz sömürülmeden, gelecek kaygısı yaşamadan, bilimsel ve etik ilkeler içinde hekimlik yapmak istiyoruz.