Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 Sözleşmeli Personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular 24 Şubat – 4 Mart 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
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