Salgın, Eskişehir’de CHP’ye bulaştı

Eskişehir'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85'e ulaşmasına rağmen, salgın vakalarında en çok artan illerin başında geliyor. Eskişehir'de CHP'li yöneticiler de salgına yakalandı.

Kemal ATLAN

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Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye ve Eskişehir’de de salgın rakamları hızla artıyor. Eskişehir’de CHP’li yöneticilerin de salgın test sonuçları pozitif çıktı.

CHP’Lİ YÖNETİCİLER KARANTİNADA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı salgın risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3’üncü kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son verilerde de Eskişehir'in vaka oranı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. Vaka sayısında artış yaşanırken Eskişehir’de CHP’li yöneticilerin de salgın test sonuçları pozitif çıktı. CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve CHP Eskişehir Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir de salgına yakalandı.

BU KEZ POZİTİF ÇIKTI

Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşehrilerim, düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 testim bu kez pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.”

MASKE, MESAFE HİJYEN

Eskişehir’de artan vaka sayısı nedeniyle Ocak ayında belediyenin yapacağı kültür, sanat etkinliklerini iptal eden CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, salgına yakalanan Eskişehir CHP’li yöneticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak vatandaşları da maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

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