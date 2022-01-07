Sally’den 128 gündür haber yok

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'de ortadan kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’dan 128 gündür hiçbir haber alınamıyor. Polisin çalışmaları sürerken, ailesinin üzüntü içindeki bekleyişi sürüyor.

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Arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek 2 Eylül 2021 Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sally Ali Challab Al-Abbood için bekleyiş devam ediyor. Aradan geçen 128 güne rağmen yaşadığına dair hiçbir haber alınamayan 20 yaşındaki Irak uyruklu genç kız için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi.

SON GÖREN KİŞİ BULGARİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında incelenene güvenlik kamerası görüntülerinde Sally Ali Challab Al-Abbood'un en son Amjed Mohsin Mohammed'in evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi. Kayıp genç kızın son görüştüğü kişi olarak 2 kez ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Amjed Mohsin Mohammed, 22 Eylül 2021'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

İstanbul'dan Kırklareli'ne geçen ve başkanın adına düzenlenen sahte kimliği kullandığı tespit edilen Amjed Mohsin Mohammed, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALTA, BIÇAK, ÇORAP…

Sally'nin kaybolmasının üzerinden geçen 21 günün ardından 23 Eylül 2021'de tutuklu yargılanarak cezaevine gönderilen Amjed Mohsin Mohammed'in evinde polis ekipleri incelemelerine devam etti. Şüphelinin evinin yakınlarında bulunan bir hırdavatçıdan ilk önce balta aldığı ve kullanamadığını söyleyerek testereyle değiştirdiği öğrenildi.

Ayrıca naylon ve poşet benzeri ürünler alarak evine dönmesi üzerine incelemeler derinleştirildi. Şüphelinin iade ettiği balta ile evinde bulunan testere, bıçak, çorap ve çantada kan izlerine rastlandı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelenen malzemelerde kan izlerinin Sally Ali Challab Al-Abbood'a ait olduğu tespit edildi.

ÇÖPLÜKTE ARANDI

Bulunan delilleri birleştiren polis ekipleri, Sally Ali Challab Al-Abbood'un Amjed Mohsin Mohammed tarafından öldürüldüğü ve parçalara ayrılarak evden çıkarıldığı ihtimali üzerine yoğunlaştı. İncelenen güvenlik kameraları görüntülerinde Amjed Mohsin Mohammed'in birkaç defa elinde çöp poşetleriyle evinden çıktığı da tespit edilmesi üzerine bu ihtimal daha da güçlendi.

Bulgular üzerine hareket eden polis ekipleri 24 Eylül 2021'de şehir çöplüğünde arama çalışmalarına başladı. Iraklı genç kızın yaşadığına dair ümitlerin azaldığı günlerde polis ekiplerinin şehir çöplüğünde yaptığı arama çalışmaları da sonuç vermedi.

ANMAK İÇİN TOPLANDILAR

Gelişmelerin üzerine Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması yönündeki umutların iyice azalmasıyla yakınları 25 Eylül 2021'de bir araya geldi. Vakit geçirmeyi en sevdiği parkta toplanan arkadaşları ve kardeşi, geleneklerine uygun şekilde Sally'i andı. Resminin çevresinde yakılan mumlarla Sally'nin arkadaşları duygusal anlar yaşadı. (İHA)

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