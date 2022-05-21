Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, gittiği çorbacıda öldürüldü

Türkiye Motosiklet Drag Yarışlarında 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Mustafa Adım, gittiği çorbacıda, işlettiği eğlence mekanında çalışan Yusuf S.'nin (36) silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak’ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti.

Bir süre sonra Adımın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf S. de çorbacıya geldi. Yusuf S., burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti.

Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kaçan Yusuf S., yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa Adım’ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılında yapılan Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu olduğu öğrenildi. (DHA)

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