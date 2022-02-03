Samsun’da Atatürk anıtına saldırı!

Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıt yıkılmak istendi. Atatürk anıtının ayaklarına bağlanan halatın bir araç ile çekilerek yıkılmaya çalışıldığı öğrenildi. Polis heykele saldırıyı yapan kişi ya da kişileri bulmak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İsmail AKDUMAN

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Kentin sembolü haline gelen Atatürk anıtı, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılarak 29 Ekim 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulmuştu.

HALAT BAĞLAYIP YIKMAK İSTEDİLER

Onur anıtı olarak bilinen ve milli törenlerin düzenlendiği Atatürk anıtına dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı yapıldı. Saldırganlar, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı.

Saldırganlar daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Polis çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede parkın içine giren bir aracın tespit edildiği belirtildi.

GEREKİRSE BURADA YATARIZ

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Özkefeli, Atatürk anıtına yapılan saldırının nefret söylemlerinden kaynaklandığını belirterek, “Bu saldırı Samsun halkının onuruna yapılmıştır. Burada, Milli Mücadele şehrinde böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyiz. Gerekirse çadır kurup yatarız” dedi.

VALİ DAĞLI: ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Samsun Valisi Zülkif Dağlı parkın etrafındaki kameralarını incelendiğini ve parka gece geç bir saatte giren bir aracın tespit edildiğini ve kısa süre yakalanacağını söyleyerek, “Bu saldırı bizim birlik ve beraberliğimize yapılmıştır” dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



2 KİŞİ YAKALANDI



Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayla ilgili 2 kişinin tespit edildiğini ve sorgulamasına başlandığını açıkladı.

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