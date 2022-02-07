Samsun’daki Onur Nöbeti marşlarla sona erdi

Samsun'da iki kişinin Atatürk Anıtı'na çelik halat bağlayarak devirmeye çalışması büyük infiale neden olmuştu. Saldırı sonrası ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli'nin çağrısı üzerine parkta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı Onur Anıtı nöbeti sona erdi.

İsmail AKDUMAN

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İlkadım ilçesinde yer alan Atatürk Anıtı’nı çelik halat ve urgan bağlayıp arabayla çekip yıkmaya çalışan C.R.F ile yeğeni B.F, başarılı olamayınca da kaçmıştı.

Çelik halat ve urganı heykelde bırakıp kaçan 2 kişi, kısa süre sonra yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çok sayıda sabıkası bulunan saldırganlar hakkında geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

NÖBET MARŞLARLA SONLANDIRILDI

Saldırının ardından Atatürk Anıtı’na akın eden vatandaşlar, ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli’nin çağrısı üzerine parkta nöbete başladı.

Vatandaşlar, 4 gündür sürdürdükleri nöbeti dün akşam saatlerinde Gençliğe Hitabe okuyup, marşlar söyleyerek sonlandırdı. Nöbetin son gününe, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Samsun halkı ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş katıldı.

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli,

“Günlerdir ADD, siyasi partiler ve her şeyden önemlisi olarak Samsun halkı olarak buradayız. Biz daha önce de anıtın korunmasıyla ilgili güvenlik zafiyeti olduğunu söylüyorduk.

Şimdi Samsun halkı olarak sesleniyoruz: Artık Samsun şehrinde, Atatürk'e Cumhuriyete yapılacak hiçbir hakarete tahammülümüz yok. Biz Samsunlular olarak 19 Mayıs ruhuyla Kuvayi Milliye ruhuyla anıttayız, nöbetteyiz, teyakkuzdayız.

Bir hasar var mı yok mu, bu konuda Samsun Valiliği'nin anıt üzerinde incelemelerini yapmasını ve eğer bir hasar varsa da tamiratının yapılmasını, anıta Samsun halkının sahip çıktığı gibi sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.

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