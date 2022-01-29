‘Sanatçı Fabrikası’nın tahliye edilmek istenmesi protesto edildi

Ünlü sanatçıları yetiştiren 'Sanatçı Fabrikası' olarak bilinen Bakırköy'deki Kültür ve Sanat Konağı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tahliye edilmek istenmesi protesto edildi. Sanatçılar, "Buradan Münir Özkul’un perdelere sinmiş tiradlarını nasıl sileceksiniz? Cem Karaca’nın duvarlarda çınlayan sesini nasıl yok edeceksiniz? Muhsin Kut’un yağlı boya lekelerini yerlerden nasıl kazıyacaksınız? Lütfen bu büyük yanlıştan dönün" açıklamasında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Halkevi olduğu yıllarda Belgin Doruk, Cem Karaca, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Ahmet Mekin, Üstün Asutay, Cihat Tamer gibi usta isimlerin sanat eğitimi aldığı ve son 20 yıldır Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmet veren tarihi yapının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tahliye edilmek istenmesi protesto edildi. ‘Sanatçı Fabrikası' diye anılan binanın önünde Bakırköylüler bugün eylem düzenledi.

“BU BÜYÜK HATADAN GERİ DÖNÜN”

BASAD Yönetim Kurulu adına açıklama yapan derneğin başkanı İlhan Gülek, “Burası Atatürk'ün kurduğu ve kapatılan Halkevleri'nin aynı ruh ve işlevle yaşayan son temsilcisidir. Yani gelecek kuşaklara miras bırakmamız gereken eşsiz bir kültürel mirastır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın anayasamızın 64. maddesindeki “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.” maddesine uygun davranmasının zorunlu olduğunu hatırlatıyor; bu büyük hatadan dönmesini bekliyoruz” dedi.

BASAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek, yetkililere seslenerek, “Buradan Münir Özkul'un perdelere sinmiş tiradlarını nasıl sileceksiniz? Cem Karaca'nın duvarlarda çınlayan sesini nasıl yok edeceksiniz? Muhsin Kut'un yağlı boya lekelerini yerlerden nasıl kazıyacaksınız? Üstün Asutay'ın şakalarıyla yükselen kahkahaları gökyüzünden indirebilecek misiniz? Milli Halk Oyuncularımızın halaylarını, barlarını, horonlarını nasıl unutturacaksınız? Buna gücünüz yeter mi? Tarih yazar. İyiyi de, kötüyü de; doğruyu da yanlışı da yazar. Lütfen bu büyük yanlıştan dönün” ifadelerini kullandı.

2 ŞUBAT’A KADAR BOŞALTILMASI İSTENDİ

Bina, mülkiyetinin Hazineye ait olduğu dönemde “Kültür ve Sanat Evi” olarak kullanılmak üzere Bakırköy Belediye Başkanlığına tahsis edilmiş, sonrasında da Bakırköy Belediye Başkanlığı’nca BASAD’a kiralanmıştı.

Binanın mülkiyetinin Vakıflar İdaresine geçmesinden sonra, 22.12.2020 tarihli dilekçe ile İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek, 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinin 10 fıkrası kapsamında kira sözleşmesi yapmak için BASAD tarafında talepte bulunuldu. 01.09.2021 tarihli derneğin başvurusunda da bu talebi yinelendi ancak derneğe yanıt verilmedi ve Bakırköy Kaymakamlığına yazılan yazı ile derneğin binadan tahliyesi istenildi.

Bakırköy Kaymakamlığı'nca BASAD’a yapılan son tebligatla, 2 Şubat 2022, Çarşamba günü saat 10.00'da binanın boşaltılması istendi.

ADİLE NAŞİT, MÜNİR ÖZKUL, HALİT AKÇATEPE…

Binada hizmet veren ve yeni sanatçılar yetiştiren, şu anda 500 öğrencisi olan BASAD'ın kuruluşunda, gelişmesinde ve bugünlere ulaşmasında Toto Karaca'dan, Necdet Mahfi Ayral'a, Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Göksel Arsoy'dan Belgin Doruk'a, Kenan Pars'tan Suna Pekuysal'a, Ahmet Mekin'den Tarık Akan'a, Ayşen Gruda'dan Üstün Asutay'a, Cemal Akyıldız'dan Muhsin Kut'a, Cem Karaca'dan İskender Doğan'a, Ahmet Sezgin'den Arif Şentürk'e, Halit Akçatepe'den Neşe Karaböcek'e, Sadık Şendil'den Suavi Tedü'ye kadar ünlü isimlerin emeği bulunuyor.

Yapıldığı 1908'den bu yana eğitim (Fransız Koleji – Bezezyan Okulu), 1936 sonrasındaki Bakırköy Halkevi'nden itibaren, kültür ve sanat merkezi olarak kullanılan, adı Bakırköy Kültür-Sanat Konağı olan müze niteliğine sahip binada “Muhsin Kut Sanat Galerisi”, “Üstün Asutay Sahnesi”, “Cumhuriyet Halkevleri Yayınları Sergisi”, “Müzik Oyuncakları ve Objeleri Sergisi”, “Film Afişleri Sergisi”, Eski Bakırköy Fotoğrafları Sergisi”, “Bale-Dans Salonları”, “Resim Atölyesi” ve bir “Sanat Kitaplığı” bulunuyor.

Bina, 2012 yılından itibaren de “M.E.B. Özel BASAD Sanat Kursları” adıyla bir sanat okulu olarak hizmet veriyor. Bu tarihi binada halen burslularla beraber, çoğu çocuk olmak üzere 500 öğrenci, farklı dallarda sertifikalı ve süreli sanat eğitimi alıyor.