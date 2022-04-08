Şanlıurfa’da İl Müdürü ve yardımcısı yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu'ndaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle İl Müdürü ve yardımcısı görevden alınırken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konunun acil olarak geniş çaplı bir şekilde incelenmesi çağrısında bulundu.

Ahmet KAYA

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İddiaya göre, SGK Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'da faaliyette bulunan bir tekstil firmasının sigorta primlerinde usulsüzlük belirledi. İnceleme sırasında bu firmanın Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu ile ortak eğitim kursları düzenleyip çeşitli faaliyetlerde bulunduğu görülünce, İŞ-KUR Şanlıurfa İl Müdürlüğü uyarıldı.

Ancak, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü SGK'nın uyarılarını dikkate almayarak hakkında usulsüzlük iddiaları bulunan firma ile ilişkisini sürdürdü. SGK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu iddiaya göre, personel istihdam edilmeden edilmiş gibi gösterilerek haksız kazanç elde edilmesi gibi birçok şekilde usulsüzlük iddiası üzerine Şanlıurfa Çalışma İl Müdürü Lezgin Özmen ve Müdür Yardımcısı Ahmet Memetanlı dün görevden alındı.

TANAL: BU İŞİ ARAŞTIRIN

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada derhal geniş çaplı bir soruşturma yapılması talebinde bulunarak şunları belirtti:

*Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor! Biliyorsunuz Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla İŞKUR İl Müdürü ve İŞKUR İl Müdür Yardımcısı görevden alındı. Edindiğimiz bilgiler karşısında kahrolduk!

HAYALİ KURSLARLA DEVLET ZARARA UĞRATILDI

*Hayali kurslarla devletin zarara uğratıldığı iddia ediliyor. SGK müfettişlerinin ‘sahte istihdamları' tespit ettiği, İŞKUR yönetiminin gereğini yapmadığı, yanlışın devam ettirildiği öne sürülüyor. İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde raporların bulunduğu, aylardır bu durumun (usulsüzlük) bilindiği, kimsenin harekete geçmediği ileri sürülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Bilgin'e çağrıda bulunuyorum.

“MÜFETTİŞ GÖNDERİN”

Vakit kaybetmeksiniz Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü'ne müfettiş gönderin.

Müfettişler her şeyi didik didik incelesin. Ucu hangi bürokrata, hangi milletvekiline, hangi siyasetçiye, hangi şahsa, hangi firmaya dokunursa dokunsun, kararlılıkla sonuna kadar gidilmelidir. Bu konuda kamuoyunu da bilgilendirin.

Hemen Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunun. Delillerin karartılmasına göz yummayın. Şüphelilerin mal varlıkları araştırılsın. Açlığa mahkûm edilen, iş bulamayan vatandaşlarımız, Şanlıurfalı gençlerimiz için bu meselenin takipçisi olacağız.

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