Şanlıurfa’da ucuz yağ kuyruğundaki vatandaşlar: 1970’li yıllara döndük

Şanlıurfa’da TMO’nun ayçiçeği yağının tenekesinde yaptığı 6.5 TL’lik indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken vatandaşlar, “1970’li yılların kuyruklarına döndük” diye yakındı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Satış fiyatı 99 TL'den indirimle 92.5 TL'ye düşen ayçiçeği yağından almak isteyen vatandaşlar Eyyübiye İlçesi'ndeki Eyüp Nebi Mahallesi'nde bulunan tanzim satış mağazası önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruğa kadınlar ayrı, erkekler ayrı sıralardan girerken, kişi başı en fazla 5'er kiloluk ikişer teneke yağ verildi.

“70’Lİ YILLARA DÖNDÜK”

1-2 saatlik bekleyişin ardından yağlarını alabilen vatandaşlar, marketlerde 5 kiloluk ayçiçeği yağının 110 ile 125 TL arasında fiyattan satıldığını belirterek şöyle dedi:

”Bir teneke yağda ortalama 20 – 25 TL daha ucuza yağ alıyoruz. Biraz bekliyoruz ama başka çaremiz yok. Çünkü, iki teneke yağda 40-50 TL karımız oluyor.

1970'li yıllarda da böyle tüp gaz, yağ, şeker kuyruğu olduğunu hatırlıyoruz. O zamanlarda insanların alım gücü vardı. Karaborsa olsa da, bekleyip alabiliyorduk istediğimizi. Şimdi ise ürün var, ama alım gücümüz yok. Yani 1970'li yıllara döndük.”