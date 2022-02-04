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Şanlıurfa’da yüksek elektrik faturalarına protesto

Şanlıurfa’da vatandaşlar, yüksek elektrik faturalarını, elektrik dağıtım şirketinin binası önünde eylem yaparak protesto etti. Vatandaşlar, "Bu faturalar soygundur" diye isyan etti.

Ahmet KAYA
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Şanlıurfa’da yüksek elektrik faturalarına protesto

Önceki aylara göre yaklaşık üç kat yüksek elektrik faturası gelen onlarca vatandaş, zamlarının geri çekilmesi talebiyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) önünde toplandı. Ellerindeki faturalara itiraz ederek DEDAŞ'a girmek isteyen vatandaşlar özel güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Bu sırada protestocularla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi ve zırhlı araçlar sevk edildi. Kısa süreli Şanlıurfa – Akçakale Karayolu'nu ulaşıma kapatan eylemcileri, bu girişimlerine daha sonra son verdi.

BU NASIL FATURA?

Kendilerine gelen faturaları ödeyecek güçlerinin olmamasından yakınan vatandaşlar, “Gelen faturalar neredeyse asgari ücretin yarısı kadar. Zammın geri alınmasını istiyoruz” dedi. Eylemci vatandaşlara CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da destek verdi. Aydınlık, şunları söyledi: “Biz aylardır bu şekildeki bir fiyat artınının doğru olmadığını savunduk. Sayın Cumhurbaşkanı da 150 kwh kullanımı 210 kwh'ya yükselttiğini müjde olarak açıklıyor. Bu müjde mi? Elektriğin fiyatını mı düşürdünüz? Şimdi bu faturalar karşısında Sayın Cumhurbaşkanı sizlerle, bizlerle hepimizle dalga geçiyorlar. Geçen hafta bu faturalar geldiği zaman insanların bu sorununu mecliste de Genel başkanımız söyledi. Bizler de söylüyoruz.”

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