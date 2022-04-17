‘Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, göç sorunuyla ilgili sorduğu sorulara ilişkin, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!" dedi. "İktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek" sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, "Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göç sorunuyla ilgili sorduğu sorulara yanıt beklediği vurgusunda bulunarak iktidara seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri, “Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir” dedi.

RANDEVU TALEP ETMEDEN ÖNCE SORULARA YANIT İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesaja “Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi’ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde” yanıtı vermişti. Göç İdaresi'nden randevu talep edeceğini de açıklayan Kılıçdaroğlu, göç sorunuyla ilgili hükümete 3 soru yöneltmişti.

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