Saray’da dört mevsim spor için gizli kapaklı ihale

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, danışmanlarıyla basketbol oynadığı saray bahçesindeki spor sahası kapalı hale getiriliyor. Gizli kapaklı düzenlenen ihale jet hızıyla sonuçlandırıldı. İhale özel olarak davet edilen AKP’nin gözde müteahhitlerinden Siyahbeyaz’a verildi. Sahanın üzeri 10.3 milyon liraya kapatılacak ve bu sayede Erdoğan ve takımı kötü havalarda da spor yapabilecek.

Yusuf DEMİR

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ekim ayında sağlığıyla ilgili söylentilerin arttığı günlerde formasını giymiş ve Saray'ın bahçesindeki sahaya çıkmıştı.

Bakanları ve danışmanlarının yanı sıra Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Dünya Güreş Şampiyonu Hamza Yerlikaya, eski futbolcu Alpay Özalan'la maç medyada geniş yer bulmuştu.

Erdoğan, 3 Ekim’de paylaştığı mesajda, “Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır” demişti.

ANKARA’NIN KARA KIŞI SPORU ETKİLEDİ

Belli ki başta Erdoğan olmak üzere bakanları, danışmanları ve bürokratlar Saray bahçesinde spor yapmayı sevdi. Ancak Ankara'nın sert geçen kış aylarında da bu aktiviteyi yapabilmek pek mümkün olmuyordu. Bunun üzerine spor sahasının üzerinin kapatılması fikri ortaya atıldı. Adımlar hızla atıldı. Hemen ihale açıldı.

REKABETE KAPALI İHALE

İhaleyi son dönemde barınma sıkıntısı çeken öğrenciler tarafından yoğun olarak eleştirilen yurtların yapımından sorumlu Gençlik ve Spor Bakanlığı gerçekleştirdi.

İhalede, kanunun esas usul olarak öngördüğü rekabete imkan sağlayan açık usul yerine olağanüstü haller için düzenlenen istisna maddesi 21-b Pazarlık usulü tercih edildi.

İstisna maddesi sayesinde ihalenin kimseye duyurulmasına da gerek kalmadı. Özel olarak davet edilen firmalarla kapalı kapılar ardında 4 Ocak'ta düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki açık spor sahasının kapalı spor sahası haileni getirilmesi Yapım İşi” ihalesi jet hızıyla sonuçlandırıldı.

İhale Saray'ın gözde müteahhitlerinden Siyahkalem Mühendislik'e 10 milyon 390 bin TL'ye verildi.

19 Ocak'ta imzalanan sözleşmeye göre 24 Ocak'ta başlayacak inşaat, 25 Mart'ta tamamlanacak.

KAMU İHALELERİYLE BİLİNİYOR

Siyahkalem Mühendislik ise bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldığı ihalelerle biliniyor. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 165 milyon liraya Kağıthane'de dere yatağına taşınan ve sonrasında rutubet krizi yaşanan Osmanlı Arşivleri sitesi firmanın yaptığı işler arasında.

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy’de daha önce 15. Hava Füze Üssü olarak kullanılan ve yüzde 61’i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi üzerinde yapılan 1067 konutluk projede de aynı firmanın imzası vardı.

Türkiye'nin en büyük özelleştirmelerinden Kangal Termik Santrali de Konya Şeker'le birlikte bu firmaya verildi.

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