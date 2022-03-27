Sarıgül: Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Biden’in Polonya’da yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sarıgül, "Demokrasiyi, özgürlükleri savunmak size mi kaldı? 'Rusya demokrasiyi boğuyor' diyor. Rusya’da demokrasi olmadığını dünya zaten biliyor. Ey Biden! Dünya sizi de biliyor. Demokrasi diyerek nereye gittiyseniz arkada enkaz ve yüzbinlerce ölü bıraktınız. Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD'dir. Bu sözü Türkiye Değişim Partisinden başka hiçbir parti söyleyemez" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il kongresi için geldiği Şanlıurfa'da ABD Başkanı Biden'in Polonya'da yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BİDEN, SOĞUKKANLI BİR VİCDANSIZLIK İÇİNDE SAVAŞIN UZAMASINI SAĞLIYOR”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde bir ayın geride kaldığını ve hala devam ettiğini anımsatan Sarıgül, “Biden, Putin'in hırsından yararlanarak Rusya'yı tuzağa düşürdü.

Korona olma, ölme korkusuyla kimseyi yanına yanaştırmayan Putin, binlerce genç insanı acımadan ölüme gönderiyor. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor, bir ülke mahvoluyor. Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içinde savaşın uzamasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİYİ, ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNMAK SİZE Mİ KALDI?”

ABD Başkanı Biden’ın, Polonya ziyareti sırasında yaptığı ‘Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız. Özgürlük için bir savaş başladı’ açıklamasına tepki gösteren Sarıgül, “Demokrasiyi, özgürlükleri savunmak size mi kaldı? ‘Rusya demokrasiyi boğuyor’ diyor. Rusya'da demokrasi olmadığını dünya zaten biliyor.

Ey Biden! Dünya sizi de biliyor. Demokrasi diyerek nereye gittiyseniz arkada enkaz ve yüzbinlerce ölü bıraktınız. Sizin derdinizin demokrasi olmadığını Güney Amerika, biliyor, Orta Amerika biliyor. Mısır biliyor, Suriye biliyor, Tunus biliyor, Sudan biliyor.

Türkiye biliyor. Biz sizi, 27 Mayıs'tan, 12 Mart'tan, 12 Eylül'den, 15 Temmuz'dan tanıyoruz” şeklinde konuştu.

“BU SÖZÜ TDP’DEN BAŞKA HİÇBİR PARTİ SÖYLEYEMEZ”

“Buradan ilan ediyorum” diyerek sözlerine devam eden Sarıgül, “Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir. Bu sözü Türkiye Değişim Partisinden başka hiçbir parti söyleyemez. Türkiye Değişim Partisi Amerikancı, NATO'cu, Avrasya'cı bir parti değildir. Türkiye Değişim Partisi, bu toprakların partisidir” açıklamasında bulundu.

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