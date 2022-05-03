Sarıgül: Haksızlık ve eşitsizlik bitsin istiyoruz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün partisinin Adana Karaisalı ilçe binası açılışına katıldı. Sarıgül yaptığı konuşmada, “Kimse yokluk, yoksulluk çekmesin, kimse muhtaç olmasın istiyoruz. Haksızlık ve eşitsizlik bitsin istiyoruz” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün partisinin Adana Karaisalı ilçe binası açılışında bir basın açıklaması yaptı.

Sarıgül, “Bu mübarek bayram gününde parti binamızı açıyoruz. Açılışını yaptığımız bu bina hayırlara vesile olsun. Vatanımız için, milletimiz için, ülkemiz için çalışma yeri olsun. Allah'ım bizi, toplum menfaati için çalışanlardan, davasına sebat edenlerden, doğru yolda yürüyenlerden, adaleti ayakta tutanlardan, Hak ve hakikatten ayrılmayanlardan eylesin. Allah, kin güdenleri, nefret edenleri, fitne çıkaranları, kul hakkına girenleri, bizden uzak etsin. Allah bizi, vicdan, merhamet ve bereket çizgisinden ayırmasın. Allah, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafların, EYT'lilerin, kadro bekleyenlerin, 3600 ek gösterge isteyenlerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin, hak ve hukukunu korumayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

‘HAKSIZLIK VE EŞİTSİZLİK BİTSİN İSTİYORUZ'

“Halisane duygularla bir araya geldik” diyen Sarıgül, “Ülkemizde, varlık olsun, huzur olsun, bereket olsun istiyoruz. Herkesin yapacak işi olsun, yiyecek aşı olsun, evi olsun, geliri olsun istiyoruz. Kimse yokluk, yoksulluk çekmesin, kimse muhtaç olmasın istiyoruz. Haksızlık ve eşitsizlik bitsin istiyoruz. Çocuklarımız iyi eğitim alsın, gençlerimiz iş bulsun istiyoruz. Çiftçimiz eksin, biçsin, malını değerinden satsın istiyoruz. Esnafımızın işleri açılsın, fabrika bacaları tütsün, iş kapıları açılsın istiyoruz. Allah'ım, bu yolda çalışmayı, başarılı olmayı nasip etsin. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

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