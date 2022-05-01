Sarıgül’den 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 1 Mayıs İşçi Bayramını basın açıklaması yayınlayarak kutladı. Sarıgül, "İşçilerimiz bayramlarını, hakları alınmış, emekleri hiçe sayılmış olarak kutluyorlar. Çünkü 20 yıldır, ülkeyi yöneten, AKP kadroları üretimi ve emeği değil hep rantı tercih ettiler. İşçilerin, milli gelirden aldığı pay azaldı, bankaların, rantiyecilerin payı arttı. İşçilerin sadece payları değil hakları da geriledi." dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 1 Mayıs İşçi Bayramını basın açıklaması yayınlayarak kutladı.

Bütün işçilerin, emekçilerin, üretenlerin, çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını, Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan Sarıgül, “İşçilerimiz bayramlarını, hakları alınmış, emekleri hiçe sayılmış olarak kutluyorlar. Çünkü 20 yıldır, ülkeyi yöneten, AKP kadroları üretimi ve emeği değil hep rantı tercih ettiler.

İşçilerin, milli gelirden aldığı pay azaldı, bankaların, rantiyecilerin payı arttı. İşçilerin sadece payları değil hakları da geriledi. Türkiye, işçi hakları açısından dünyanın en kötü 10 ülkesi arasına girdi. 15 milyon işçinin toplu iş sözleşmesi hakkı yok. Sendikalaşmayı önlemek için taşeron sistemi kurdular. Özel sektördeki işçilerin yüzde 94'ünün sendikası yok. Sendikaya giren işten atılıyor. Hak arayan işten atılıyor. İşçilere enflasyonunun altında zam veriliyor” ifadelerini kullandı.

SARIGÜL’DEN İŞÇİLERE SÖZLER

” ‘Ne Ezen Ne Ezilen İnsanca Hakça Bir Düzen’, ‘Emeğe Saygı, İnsana Saygıdır’ diyen, Türkiye Değişim Partisi olarak bütün işçi kardeşlerimize söz veriyoruz” diyen Sarıgül, “1 Mayıs'ların özgürce, barış ve huzur içinde kutlanmasını sağlayacağız. Asgari ücreti, açlık sınırının altında kalmayacak şekilde üç ayda bir güncelleyeceğiz. Hem kamuda hem de özelde taşeron sistemine, geçici işçiliğe son vereceğiz.

Sendikal hakların önündeki engelleri kaldıracağız. Çalışma mevzuatını emekten yana yenileyeceğiz. Anayasada güvence altına alınan, işçi haklarının koruyucusu olacağız. Herkesin bir işinin olmasını ve hakkı olan ücreti almasını sağlayacağız. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetine son vereceğiz. Yoksulluğa, işsizliğe, eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe neden olan ne varsa üzerine gideceğiz.” şeklinde konuştu.

“DÜZENİN DEĞİL, DEĞİŞİMİN PARTİSİ”

Türkiye Değişim Partisi’nin üretimden ve hakça paylaşımdan yana olduğunu kaydeden Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye Değişim Partisi, düzenin değil, değişimin partisidir. Türkiye Değişim Partisi olarak, işi için, aşı için, çocuklarının geleceği için, daha iyi ücret için, daha insanca bir yaşam için, mücadele verenlerin yanındayız. Yaşasın işçinin, emekçinin bayramı! Yaşasın 1 Mayıs!”

İlginizi Çekebilir 1 Mayıs coşkusu... İşçiler meydanlarda

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı