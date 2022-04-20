Sarıgül’den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı

Maltepe Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere seslenerek genel af çağrısında bulundu.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri saat 12.00’de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi. Sarıgül, burada mahkum yakınları ve cezaevi çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

“BUNU OY HESABI İÇİN YAPMAYALIM”

Basın açıklaması yapan Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

“Cezaevlerinde 325 bin kişi parlamentoda çıkacak haberi bekliyor. Bu mübarek ayda bu önemli ayda toplumsal barışı sağlayalım. Belirli suçlar hariç kader mahkumlarını sevindirelim. Annelerini babalarını sevindirelim. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Bunu oy hesabı için yapmayalım. Toplumsal barış için yapalım. Çeşitli nedenlerle kader mahkumu olmuş, binlerce evlat parlamentodan çıkacak olan haberi beklemekte.

Bayram öncesi içerideki bu evlatları sevindirelim. Belirli suçlar hariç bütün evlatlara bir kez daha şans tanıyalım. Bayram öncesi kader mahkumları aileleriyle buluşsun. Onlara mutlaka af çıkartalım. Yüzüncü yıla giriyoruz. Yüzüncü yıla girerken de toplumuzla barışalım. Kardeşlik hukukunu tekrar sağlayalım. Bütün siyasi partilere çağrım parlamentoyu olağanüstü toplayalım ve bu affı bayramdan önce gerçekleştirelim.”

“SALDIRIYI KINIYORUM”

Bursa’daki infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yapılan saldırıya da değinen Sarıgül, “Bu saldırıyı kınıyorum. Herkes şunu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve toprağına göz dikenlere dün gereği yapılmıştır. Yarın ve öbür gün de mutlaka gereği yapılacaktır. Bizim için önemli olan önce devletimizdir. Sonra partimiz gelir” diye konuştu. (DHA)

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