Sarıgül’den sert sözler: Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içinde

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "Ukrayna, NATO için heveslendirilmiş ancak Rusya ile savaşmamak için de NATO’ya alınmamıştır. Ukrayna ve Ukrayna halkı yalnız bırakılmıştır. Amerika’nın ipiyle kuyuya inilmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içindedir" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına ilişkin basın değerlendirmesi yaptı.

“BUNA SEBEP OLAN PUTİN’DİR, BİDEN’DIR”

Ukrayna'ya yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulayan Sarıgül, “Buna sebep olanlar Putin'dir, Biden'dır. Putin, genişlemeci emelleri olan bir liderdir. Biden “ABD, dünyaya tekrar dönüyor” sloganıyla başkan oldu” dedi.

“BIDEN, SOĞUKKANLI BİR VİCDANSIZLIK İÇİNDEDİR”

“Ukrayna, NATO için heveslendirilmiş ancak Rusya ile savaşmamak için de NATO'ya alınmamıştır. Ukrayna ve Ukrayna halkı yalnız bırakılmıştır” diye devam eden Sarıgül, “Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içindedir” ifadelerini kullandı.

“AMERİKA DÜNYA BARIŞI İÇİN BİR TEHDİTTİR”

Sarıgül, şöyle devam etti;

*Silah tacirleri yeni bir soğuk savaş istiyor. Rusya tehdidini körüklüyorlar.

*NATO, Amerika'nın zorlamasıyla genişliyor. NATO genişledikçe yeni riskler ortaya çıkıyor.

*Yeni risk ve tehditler de silah satışını arttırıyor. Amerika dünya barışı için bir tehdittir.

“BİZ AMERİKANCI, NATO’CU, AVRASYACI DEĞİLİZ”

*Biz, Amerikancı, NATO’cu, Avrasyacı, şucu, bucu değiliz.

*Türkiye Değişim Partisi, yerli ve milli bir partidir. Vicdanın ve halkın sesidir.

*Silah tüccarlarının değil, halkların yanındadır.

*Çatışmalar durdurulmalı, Ukrayna, Rusya ve ABD'nin kıskacından kurtarılmalıdır.

*NATO genişlemekten vazgeçmelidir.

*Rusya, Ukrayna'nın egemenliğine siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir.

“DÜNYANIN ORTAK VİCDANINA SESLENİYORUM…”

*Buradan, dünyanın ortak vicdanına sesleniyorum:

*Çatışmaların durması için Ukrayna halkının yanında olmalıyız.

*Uluslararası kurumları ve ülke yönetimlerini harekete geçmeye zorlamalıyız. Bu işgali durdurmalıyız.

Aksi takdirde dünya, gücü yetene dünyası haline gelecektir.

*Savaşa karşı savaşmamız gerekiyor.

*Ben inanıyorum ki vicdan zorbalığı yenecektir.