Şatafatlı sahurun faturası da, yeri de, katılanları da gündem! Art arda açıklamalar

AKP'nin Ağrı'da düzenlediği sazlı sözlü şatafatlı sahurun yankıları sürüyor. AKP'den çelişkili açıklamalar yapılırken, etkinliğin faturasında hata yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca mekanın belediyeden kiralandığı öğrenildi. SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, "O sahurun verildiği kafeteryayı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın bir yakını işletiyor. O sahurun maliyeti 1 milyondan aşağı değildir" dedi. İşletme sahibi ise, "Faturada hata yapıldı. Muhasebeci arkadaş yanlış yazmış" açıklamasında bulundu.

Orhan BOZKURT

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Ağrı’da AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği şatafatlı sahura yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ‘gecenin faturası’ olarak yayınladığı belgeye ‘yalan’ diyen CHP İl Başkanı Nihat Aslan, “O kafeteryada bir kişinin bu şekildeki sahur yemeği 100 liradan aşağı olmaz. Bu sahurun maliyeti ise bir milyondan aşağı değildir” dedi.

AKP’DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Ağrı Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir işletmede düzenlenen müzikli etkinlikte lüks sofralarda yapılan sahur etkinliği kamuoyunda büyük tepki toplarken, konuyla ilgili AKP’li isimler ise çelişkili açıklamalar yaptı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından bir video ve ardından sahur etkinliğinin faturasını paylaştı. Sayan'ın, sahur programına ilişkin yayınladığı faturanın toplam hanesinde 21 bin TL yazarken, yazıyla belirtilen kısmında ise 20 bin TL yazdığı görülüyor.

BELEDİYE BAŞKANI 700 KİŞİ DEDİ, GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI 1500 KİŞİ

Sayan, 700 kişilik sahur etkinliği için bin 555 lira 54 kuruş KDV ve hizmet bedeli olarak ise 19 bin 444 lira 44 kuruş ödendiğini söyleyerek, sahurun faturasını yayınladı. AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise çeşitli şehirlerden paylaştığı sahur fotoğraflarında Ağrı’daki etkinliğe 1500 öğrencinin katıldığını duyurdu.

CHP İL BAŞKANI’NDAN ÇARPICI İDDİALAR: O SAHURUN MALİYETİ EN AZ 1 MİLYON LİRA

CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada geceyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. CHP’li Aslan, üniversite öğrencilerine sadece lüks sahur değil ayrıca para verildiğini de ileri sürdü.

Aslan, “AKP şov yapmak, güçlü olduğunu göstermek için gençleri kullanıyor. Öğrencileri oraya toplamak için 150-200 TL para dağıtmışlar. Belediye otobüsleri taşımış. AKP Ağrı Gençlik Kolları'nın düzenlediği şatafatlı sahur yemeğinin verildiği yer belediyenin nikah salonu adı altında yaptırdığı bina…Bu binayı daha sonra Savcı Sayan, bir yakınına kafe olarak kiraya verdi bunu herkes biliyor. Şu anda işletmecisi Savcı Sayan'ın bir yakınıdır. Gecenin maliyeti için 20 bin lira dediği de yalandır. O kafeteryada bir kişinin sahur yemeği 100 liradan aşağı değildir. Bu sahurun maliyeti bir milyondan aşağı olmaz” diye konuştu.

TARTIŞILAN FATURAYLA İLGİLİ İŞLETME SAHİBİ KONUŞTU: FATURADA HATA YAPILDI

Sayan'ın paylaştığı e-arşiv faturasında toplam tutarın 21 bin TL olduğu görüldü. Yazıyla ise fatura bedeli “yirmibintürkilirası” olarak yazılmış. Hatalı fatura, şatafatlı sahur etkinliğini ve işletmenin belediyeye ait olup olmadığını ilişkin işletme sahibi Nihat Kaya da açıklama yaptı.

AKP’nin sazlı sözlü sahur organizasyonun gerçekleştirdiği işletmenin sahibi Nihat Kaya, “Faturada hata yapıldı. Muhasebeci arkadaş yanlış yazmış. 21 bin TL yazacağına 20 bin TL yazılmış. Bir başka hata da ‘Türki Lirası’ O da yanlış yazılmış. O da Türk Lirası olacak. Bizim yüzde 8 oranımız var. Toplu organizasyonlar olduğu için fatura kesiyoruz. Bu fatura da öyle kesildi. Bu kadar büyütmenin anlamı yok” dedi.

“SERPME KAHVALTI 100 LİRA, ONLARA İNDİRİM YAPTIK”

Kaya söz konusu organizasyon bedeline ilişkin ise “Biz sadece kahvaltı verdik. Başka bir şey vermedik. Organizasyon onlara ait oldu tabii. Kişi başı serpme kahvaltı 100 TL. Biz 3 kişilik olarak verdik. Bu para da böyle çıktı. Onlara indirim yaptık” dedi.

“KAFETERYAYI BELEDİYEDEN KİRALADIM, AKRABALIĞIM YOK”

İşletme sahibi Nihat Kaya, CHP İl Başkanı Aslan’ın iddialarıyla ilgili olarak ise “Ben burayı belediyeden kiraladım. İş yerinin kirasını belediyeye veriyorum. Yıllık kirası da 75 bin TL. Savcı Sayan ile de herhangi bir akrabalığım yok” dedi.

VİDEOYU PAYLAŞIP TEPKİ ÜZERİNE SİLMİŞLERDİ

AKP Ağrı Gençlik Kolları'nın şatafatlı Ramazan sofrası sosyal medyada büyük tepki çekmiş, görüntüleri paylaşan AKP Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk daha sonra paylaşımını silmişti.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Ağrı AKP Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk'un paylaşımına yanıt olarak, “Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti gençlik kolları başkanımız, Lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize /davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!” şeklinde tepki göstermişti.

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