Savaşın sorumlusu kim? İşte partilere göre yanıtlar

MetroPOLL, Ukrayna'da yaşanan durumdan kimin sorumlu olduğuna dair bir anket yaptı. Yanıtlar ve yanıt verenlerin hangi partinin seçmeni olduğunu içeren sonuçlar dikkati çekti.

Sozcu.com.tr

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatla ilgili yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. “Ukrayna’da yaşanan durumdan kim sorumlu tutuyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

ABD-NATO: Yüzde 48.3

Rusya: Yüzde 33.7

Ukrayna: Yüzde 7.5

Diğer: Yüzde 2.5

Fikrim yok / cevap yok: Yüzde 8

Ankete göre AKP seçmenin yüzde 48.8’i, CHP seçmeninin yüzde 48.2’si, İYİ Parti seçmenin yüzde 67’si, MHP seçmenin ise yüzde 68.2’si; Ukrayna’da yaşanan durumdan ABD-NATO’yu sorumlu tutuyor.

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