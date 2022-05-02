Savaştan kaçan Ukraynalı anne, iki çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iki çocuğu ile birlikte ülkesinden kaçarak Türkiye’ye sığınan 27 yaşındaki Albina Leontieva Denizli’de yaşam savaşı veriyor. Denizli’de kaldığı halısı bile olmayan evde ayakta kalmaya çalışan Leontieva, “Kiev’deki evimiz bombalandı. Her şeyimizi kaybettik. Çocuklarım Türkiye’de güvende. Asgari şartlarla yaşıyoruz. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinden kaçarak Türkiye'ye sığınan yüzlerce Ukrayna vatandaşından biri olan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Albina Leontieva, Denizli'de yaşadığı evde ailesiyle birlikte birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Savaş nedeniyle kaçtığı ülkesinden üç günlük araç yolculuğu ile Türkiye'ye gelebilen Leontieva, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım bekliyor.

‘HAYATIM 24 ŞUBATTAN SONRA DEĞİŞTİ'

Kiev'de yaşayan ve bir güzellik merkezinde çalışan Leontieva, Rusya'nın bu kenti bombalamasından sonra her şeylerini kaybettiklerini söyledi. Yaşadıkları apartmana bomba isabet ettiğini belirten Leontieva, “Sığınaklarda olduğumuz için hayatımız kurtuldu. Yaşadığımız bina yerle bir oldu. Orada herkes evini, işini kaybetti” diye konuştu. Yanına 2 yaşındaki oğlu Gozdey ve 6 yaşındaki Matvey'i alarak Türkiye'ye geldiklerini belirten Leontieva; “Çocuklarım burada güvende önemli olan bu” ifadelerini kullandı.

‘EVİNDE HALI BİLE YOK'

Evlerinin bombalanmasından sonra 20 gün sığınaklarda yaşadıklarını belirten Leontieva bir tanıdıkları aracılığı ile Denizli'ye geldiklerini söyledi. Akkonak Mahallesi’nde bir çatı katında yaşayan aile perdesi ve halıları bulunmayan evde yaşam savaşı veriyor.

Birkaç ikinci el mobilya satın alan Leontieva; “Bütçem yettiği kadar yaşam malzemesi aldım. Birkaç tabak, kaşık çatal alabildim. Çocuklarıma bir yatak, kendime bir yatak, masa ve sandalye alabildim. Yardım bekliyorum. Çocuklarımın ve kendi sağlığı için şimdilik burada yaşamaya başladık. Ukrayna'da hiçbir yaşam yeri kalmamıştı” diye konuştu.

‘YAŞADIKLARINI ANLATTI'

Eş Valeriy Leantiev'in ülkesini savunmak için kendileriyle gelmediğini ve cephede savaştığını söyleyen Leontieva; “Orada savaş sadece askerler arasında değil. Ruslar çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin herkesi öldürdüler. Her yeri yok ettiler. Onlar savaşmaya değil Ukrayna halkının yaşamlarını bozmaya gelmişler. Önlerine çıkan herkesi öldürmek istiyorlar. Orada her yer yıkılmış durumdaydı” ifadelerini kullandı.

Çocuklarının en çok babaları ile vakit geçirdiğini ve sık sık sorduklarını belirterek, “Babalarını çok özlüyorlar. Sürekli onu soruyorlar. Eşimle zaman zaman görüşebiliyoruz. O asker olarak ülkemizi savunuyor” diye konuştu.

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