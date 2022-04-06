Seçim kanunu yayımlandı: Baraj düştü

Seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı, yüzde 7’ye indi. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

D’HONDT UYGULAMASI ESAS ALINACAK

Kanunla birlikte, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D’Hondt uygulamasıyla belirlenecek. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ OY KULLANMA SİSTEMİ

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK), görme engelli seçmenler için oy pusulalarına uygun şablon sağlanacak.

SEÇİM KURULUNUN BELİRLENMESİ

İl seçim kurullarının yapısında değişiklikler yapılacak. İl seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

SEÇMEN KÜTÜĞÜ ÜZERİNDEN GÜNCELLEME YAPILACAK

Sandık Kurulu’na üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak.

BAŞBAKAN İBARESİ ÇIKARILDI

Yürürlüğe giren kanunla birlikte, Seçim Kanunu’ndaki ‘Başbakan’ ibareleri çıkartıldı. (DHA)

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