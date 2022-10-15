Seçimde asıl tehlike yazlıktaki yabancı

Hanelere ev sahiplerinin tanımadığı kişilerin kaydedilmesi skandalı büyüdü. Vatandaşlar, ikametlerini sorguluyor ancak yazlıklara dair bilgi edinemiyor.

Deniz AYHAN

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Standart boyut

‘Evdeki yabancı' skandalında yeni bir boyut ortaya çıktı. Vatandaşlar e-devlet üzerinden ikametlerinde yabancı kişi kaydı olup olmadığını sorguluyor ancak yazlıklarında böyle bir durumun olup olmadığını öğrenemiyorlar. Yazlık, dağ ya da bağ evi olup, e-devletten sorgulama yapamayan vatandaşlar endişeli.

GÜVENLİK ALARMI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi'nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor. Bu skandal bir durumdur” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da “Seçim güvenliği için bir alarm işareti… Seçmen kütükleri, İçişleri Bakanlığı emrine verildiği için artık seçmen kütükleri de güvenlik açısından sorgulanır halde” diye konuştu.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Başkanı Selami Aykut, “Herkessorgulasın. Adresinde başka birileri görünüyorsa acil nüfus müdürlüklerine gidip itiraz etsinler. Yarın geç olabilir” dedi.