Seçmen, kadına yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tutuyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde seçmenlerin yaklaşık 4'te 3’ü kadına yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tuttu. AKP ve MHP'de de seçmenin çoğunluğu, 'Kadına yönelik şiddetten hükümet sorumludur' dedi.

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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Mart 2022 araştırmasından ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Hükümetin Sorumluluğu’ başlıklı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette, seçmenlerin yaklaşık 4’te 3'ünün kadına yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tuttuğu sonucu çıktı.

Seçmenin yüzde 45,7'sinin kadınlara uygulanan şiddet ve ayrımcılıkta hükümetin çok sorumlu, yüzde 27,9'unun kısmen sorumlu olduğunu belirttiği ankette, bu konuda hükümeti sorumlu tutanların en yüksek HDP tabanında olduğu görüldü.

AKP VE MHP’DE ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ SORUMLU TUTTU

Ankete katılan AKP'lilerden yüzde 19,4'ü kadına yönelik şiddette ‘Hükümet çok sorumlu' derken, yüzde 32,3'ü ‘Kısmen sorumlu', yüzde 41,7'si ‘Hiç sorumlu değil' dedi.

MHP'lilerin ise yüzde 31,8'i ‘Kadına yönelik şiddetten hükümet çok sorumlu' derken, yüzde 36,4 ‘Kısmen sorumlu', yüzde 27,3 ‘Hiç sorumlu değil' dedi.

DİĞER PARTİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DE HÜKÜMETİ SORUMLU TUTUYOR

Ankete katılan CHP'lilerin yaklaşık yüzde 90'u, HDP'lilerin yüzde 92'si, İYİ Partililerin yüzde 76'sı kadına yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tuttu.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve kararsız seçmenlerin büyük bölümü de kadına yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tuttuğunu ifade etti.

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