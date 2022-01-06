Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı dava devam ediyor

Sedat Peker Suç Örgütüne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 17'si tutuklu 92 sanığın davası dördüncü gününde tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla görülmeye devam ediyor.

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Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ozan Batıgün savunmasında illegal yapı içinde olmadığını ve sabıkası olmadığını öne sürdü. Sedat Peker’in sadece mitingine gittiğini iddia eden sanık Batıgün üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

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