Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’a yönelik iddialarına ilişkin “sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, yakalama kararı çıkarıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sedat Peker'in eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a yönelik iddialarına ilişkin, “hakaret” ve “iftira” suçlarından 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

TARAFLARI AVUKATLAR TEMSİL EDİLDİ, BASIN ALINMADI…

Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ile müşteki Erkan Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök katıldı. Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Mahkeme tutanağına yansıyan bilgiye göre, Sedat Peker hakkında başka dava dosyalarında yakalama kararı olduğunu söyleyen Peker'in avukatı Ersan Barkın, “Bu yakalama kararlarının infazı halinde ya da müvekkilin adil yargılanabileceği düşünerek Türkiye'ye dönmesi halinde kendisinin savunması mahkemenizce alınabilecektir.

İddianameye konu eylem müştekinin Venezuela'ya ziyarete gitmesi ve ziyaret sırasında serbest liman bölgesini de ziyaret edip burada alan başka bir Türk tarafından kiralamada bulunmasıdır.

Müvekkilin üzerine atılı hakaret suçu uzlaşmaya tabii olduğu halde, uzlaşma isteğimiz de bulunmadığı halde, soruşturma aşamasında uzlaşma hükümleri uygulanmaksızın müvekkil hakkında dava açılmıştır” dedi.

YOUTUBE VİDEOLARINDA BİRÇOK KİŞİ HAKKINDA İDDİALAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sedat Peker'in 7 ayrı Youtube videosu olduğunu ve bu videolarda birçok kişi hakkında bazı iddialarda bulunduğu halde bu iddiaların değerlendirilmediği ve dikkate alınmadığını söyleyen avukat Barkın, Erkam Yıldırım'ın şikayeti sonrasında bu davanın açıldığını belirtti.

Avukat Ersan Barkın, “Biz müştekinin şikayeti üzerine açılmış olsa da, müvekkilin beyanlarının bu şekilde yargılamaya konu olmuş olmasından dolayı memnunuz” dedi.

Dosya kapsamında müvekkilinin beyanlarının kaynağının FETÖ olduğunun belirtildiğini söyleyen avukat Barkın, müvekkilinin FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair tüm beyan ve iddiaları reddettiklerini söyledi.

İŞİ GEREĞİ SÜREKLİ YURT DIŞINA GİTTİĞİNİ BELİRTTİ

Sedat Peker'in Youtube'da paylaştığı 7. videosunda Erkam Yıldırım hakkında uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer aldığı konusunda iddialarda bulunulduğunu anımsatan Erkam Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ise şunları söyledi;

“Sanık bu videoda müvekkilin 2021 yılı Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün olmak üzere Venezuela'ya gidip burada uyuşturucunun rotasını belirlediğini iddia etmiş ise de, müvekkil Venezuela'ya yaptığı ziyaretin 4-8 Aralık 2020 tarihleri arasında TBMM Dostluk Grubu Heyeti'nin Venezuela'ya yaptığı ziyaretle bağlantısı olmayıp, sadece kendi imkanlarıyla kendisi yapmış olup, buradaki tek irtibat aynı uçakla gitmiş olmalarıdır. Müvekkilim iş adamı olup, sürekli yurt dışına seyahatler düzenlemektedir”

PEKER'İN İDDİALARINI REDDETTİ

Peker'in, müşteki Erkam Yıldırım'ın Halil Falyalı isimli kişinin Kıbrıs'taki otellerinde kaldığına yönelik iddiaları olduğunu söyleyen avukat Gök, “Müvekkil adı geçen bu kişiyi tanımamakta, 5 yıldır Kıbrıs'a dahi gitmemiş, yine bu kişinin otelinde kalmamıştır” dedi.

UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Sanık Sedat Peker'in FETÖ ile irtibatı olduğuna dair herhangi bir iddia ve beyanları olmadığını belirten avukat Gök, Peker ile uzlaşmak istemediklerini ve şikayetçi olduklarını söyledi.

PEKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme, savunmasının alınmasına yönelik sanık Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, müştekinin suçtan zarar görme ihtimaline karşı, dava ve duruşmalara katılan olarak kabul edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Peker’in, Youtube hesabı üzerinden 23 Mayıs 2021'de yayınladığı konuşmada, yakın tarihte yüksek miktarlı uyuşturucu maddenin Kolombiya'da yakalandığından bahsettiği, müşteki Erkam Yıldırım ile ilgili de çeşitli sözler sarf ettiği anlatıldı.

Somut olayda şüpheli Sedat Peker tarafından müşteki Erkam Yıldırım'ın birtakım kişilerle illegal ilişkiler kurup, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin güzergahını belirlediğine dair soyut iddialarda bulunulduğunu kaydedildi.

İddianamede, müştekinin bahse konu suçu işlemek için yurt dışında bulunduğu zaman dilimini de içeren bu kurgunun gerçek dışılığının hem müşteki avukatı tarafından sunulan veriler hem de temin edilen resmi kayıtlarla sabit olduğunun anlaşıldığı iddianamede, Peker'in beyanlarının hiçbir veriye dayanmadığı belirtildi.

İddianamede Sedat Peker'in “sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından 1 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.