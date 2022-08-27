Sedat Peker’in iddiaları sonrası CHP’den suç duyurusu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun da bulunduğu bazı kişilerin rüşvet aldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Rüşvet iddialarına siyasilerden de art arda tepkiler gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Deli Çavuş adlı Twitter hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu. Peker, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın rüşvet aldığını iddia etti.

Sedat Peker'in paylaşımları gündeme bomba gibi düşerken, rüşvet iddiasına siyasiler de art arda tepki göstererek, savcıları iddialar hakkında harekete geçmeye davet etti.

“VATAN KURTARAN SAVCI VE HAKİM, HAYDİ GÖREYİM SİZİ”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, SPK ile ilgili partisinin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu Twitter'daki paylaşımında “Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK… Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar” dedi.

Öte yandan, Zafer Partisi'nin ve DEVA Partisinin de Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Sedat Peker davasında itiraza ret

İlginizi Çekebilir RTÜK'ten iki muhalif kanala Sedat Peker cezası