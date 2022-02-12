Sedef Kabaş’ın avukatı SÖZCÜ’ye konuştu: Bu çok net hukuk katliamıdır

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklu bulunan Gazeteci Sedef Kabaş'a 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi SÖZCÜ'ye değerlendiren Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Bu çok net hukuk garabetidir, hukuk katliamıdır. Sedef Kabaş ne 128 milyar dolandırdı, ne uyuşturucu kaçırdı, ne adam öldürdü. Sedef Kabaş hangi suçu işledi? Adam öldürse daha az cezayla yargılanırdı" dedi.

Hakan KAYA

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle de “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

“BÖYLE BİR İDDİANAME OLAMAZ”

İddianameyi SÖZCÜ’ye değerlendiren Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, “Böyle bir iddianame olmaz. Bu iddianame hukuka aykırı. Müvekkilimin bu konuda savunması bile alınmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nu biz dün akşam öğreniyoruz. Bir hukuk garabeti bir hal. Savunma hakkı kullandırılmadan, savunması alınmadan insanları iddianamede mağdur sıfatıyla gösterip, onlarla ilgili müvekkilim hakkında kim olursa olsun ceza istenmesi, eğer sınavda soru olarak sorulsa, ‘böyle bir şey olur mu?’ denilse, ‘evet olur’ cevabını veren okuldan atılıyor. Ama Türkiye’de koskoca İstanbul’da savcılık yapabiliyor bunu yapanlar.” dedi.

“HAKİMDEN İDDİANAMENİN İADESİNİ TALEP EDECEĞİM”

Poyraz, hakimden hazırlanan iddianamenin iadesini isteyeceklerini belirterek, “Ben şimdi davaya bakacak olan hakimden iddianamenin iadesini talep edeceğim bakalım hakim ne karar verecek. Hukuksuzluğu devam mı ettirecek, yoksa hakikaten bu hukuksuzluğu görüp iddianameyi iade mi edecek. Hakarette zincirleme suç diye bir şey icat etmişler iddianamede. Yani ben zincirleme suç kavramını hakarette nasıl uygulanacağını çok merak ediyorum.” diye konuştu.

“BU ÇOK NET HUKUK GARABETİDİR, HUKUK KATLİAMIDIR”

Hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceklerini dile getiren Poyraz, “Böyle uydurma iddianamelerle tabiri caizse insanları ağır cezalar için korkutarak, onlara bir yol çizmek, onlara baskı kurmak bence çok hatalı. Sedef Kabaş’a 11 yıl değil, 111 yıl da isteseler böyle hukuksuz iddianamelerle Sedef Kabaş’ın ya da bizlerin hukuk önünde boynunu bükme şansları yok. Adalet için ya Türkiye’de ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde eninde sonunda tecelli edecek. Bu çok net hukuk garabetidir, hukuk katliamıdır.” ifadelerini kullandı.

“ADAM ÖLDÜRSE DAHA AZ CEZAYLA YARGILANIR”

Poyraz sözlerini şöyle noktaladı:

“Sedef Kabaş ne 128 milyar dolandırdı, ne uyuşturucu kaçırdı, ne adam öldürdü. 128 milyar dolar kayıp deniyor. Bu bir iddia, doğrudur ya da yanlıştır. Madem ülkede yargı bağımsızsa bununla ilgili iddiada bulunanlarla ilgili gidersiniz aklanırsınız. Ya da Venezüella’dan Türkiye’ye bilmem kaç ton kokain getirildi deniliyor.

Bir Allah’ın kulu da ortalıkta yok yargılanan. Ya da banka dolandırılıyor, milyarlarca lira kredi alınıyor, geri ödenmiyor falan. Şimdi Sedef Kabaş hangi suçu işledi? Adam öldürse daha az cezayla yargılanırdı. Hukuk mantıktır, hukuk vicdandır, hukuk insanla ilgili en önemli kavramdır. Adaleti, hukuku bu kadar ayaklar altına aldığınız vakit, Sedef belki bir yıl içeride yatabilir ama devlet yıkılıyor. Hukuk olmayınca millet olmuyor. Hukuk olmayınca, adalet olmayınca huzur olmuyor.”

İYİ PARTİ’Lİ TÜRKAN, KABAŞ’TAN MESAJ PAYLAŞTI

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sedef Kabaş’ı ziyaret ettiğini duyurdu. Kabaş’ın “bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür” dediğini aktaran Türkkan, “Sedef Kabaş'ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim. Yavuz'un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni.” ifadelerini kullandı.

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