Şehir hastanesinin inşaatı durdu, maliyeti 3 kat artabilir

Trabzon'da deniz dolgusuna yapılan ve tartışmalara neden olan 900 yataklı şehir hastanesi inşaatı, artan maliyetler nedeniyle durdu. AKP Milletvekili Salih Cora, Kalyon İnşaat ile yapılan anlaşmanın feshedildiğini açıklarken, CHP Ortahisar Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, 1.1 milyar liraya mal olacak olan hastanenin maliyetinin 3 kat artacağını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Sağlık Bakanlığı'nın 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi yapım ihalesini yaklaşık 1.1 milyar liraya alan Kalyon İnşaat, Şubat ayında Şenol Güneş Spor Kompleksi yanındaki dolgu alanında yapıma başladı. Yapıldığı yer nedeniyle tartışmalara neden olan ve zeminde çökme olduğu ileri sürülen hastanenin inşaatı geçtiğimiz günlerde durdu. Sözleşme gereği 2023 yılında tamamlanacağı açıklanan hastanenin inşaatının artan maliyetler nedeniyle durduğu ileri sürüldü.

ANLAŞMA FESH EDİLDİ

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, hastane inşaatının durduğu kabul ederek, şirket ile Sağlık Bakanlığı arasında fesih işlemi gerçekleştiğini açıkladı. Hastanenin yakın zamanda yeniden ihale edileceğini açıklayan Cora, “Şehir hastanesi şu anda önce yavaşladı, sonra Sağlık Bakanlığı ile ilgili yüklenici firmanın görüşmesi oldu. Fiyat farkı konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tasfiye yolunu seçti. Keşke tasfiye olmadan, daha hızlı şekilde çözüme kavuşsaydı. Oluşan fiyatlardan, talepler örtüşmeyince bu yol tercih edildi. Yerinde tespitler yapılarak oluşan tasfiye komisyonu ile süreç tamamlanacak” dedi.

“MALİYET 3 KAT ARTACAK”

Yapıldığı yer nedeniyle tartışma konusu olan hastane inşaatının ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan etkilendiğini vurgulayan Ortahisar Belediye Meclisinin CHP’li meclis üyesi Cüneyt Zorlu, “Ülkenin ekonomik durumu Şehir Hastanesini de vurdu. Şimdi yeniden ihale yapacaklar. Muhtemelen, aynı firma en az üç katı fiyatla ihaleyi alacaktır diye düşünüyorum. Taşeronlar işi bırakınca böyle bir durum oluştu. Durum gerçekten sıkıntılı. Maliyeti de en az 3 kat artmış olacak” diye konuştu.

“FİYAT FARKI ÖDENMESİNE RAĞMEN ANLAŞMA BOZULDU”

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu ise artan inşaat maliyetleri nedeniyle hastanenin yapımının yarı kaldığını dile getirdi. Kalyon inşaatın zarar etmesi üzerine karşılıklı anlaşılarak fesih işleminin gerçekleştiğini dile getiren Velioğlu, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranında fiyat farkı ödenmesine rağmen anlaşma fesih edildi. Kalyon İnşaat zarar etmesin diye iptal edilen ihale şimdi yeniden ihaleye çıkacak ve bu ihaleyi daha yüksek bedelle yine Kalyon İnşaatın alacağını da göreceğiz. Peki, Kalyon zarar etmesin diye millet zarar uğratılmış olmuyor mu? Her zarar eden müteahhidin zararını devlet karşılıyor mu? Yoksa sadece 5’li çeteye özel bir uygulama mı? Eğer karşılıyorsa neden zarar eden esnafa çiftçiye hemen hacizler gönderiliyor?” ifadelerini kullandı.

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