Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı aday mı olacak? HDP’den açıklama geldi

Selahattin Demirtaş’ın ‘Ben hala aday adayıyım. Partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir’ sözlerini değerlendiren Sancar, “’Partim gerekli görürse’ diyor. Orada önemli kelime budur. Karar alma çoğulcu demokratik işleyiş içinde gerçekleşiyor. O zaman bütün bu seçenekler değerlendirilecek. Bu kadar açık bir şekilde ‘Ben aday adayıyım’ dediğini daha önce duymamıştım" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, adaylık tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“ORTAK ÇALIŞMA YAPMAK LAZIM”

Halk TV'de katıldığı programda konuşan Sancar, “Biz demiştik ki ‘siyasi özgürlükleri kullanmak konusunda seçim bakımında hayati bir önem var'. Yani seçime giden süreçte muhalefetin, siyasi çalışma özgürlüğünü ve haklarını kullanabilmesi için ortak çalışma yapmak lazım. Bu, iktidarın çeşitli baskılarına, oyunlarına, yargısal operasyonlarına birlikte tutum takınmaktır. Bunu önermiştik. Kimse bunları o zaman gündemine almadı. Ne zaman ki iktidar bir kanun değişikliğiyle bunları çıplak bir şekilde masanın üstüne koydu. Şimdi ‘Hemen başlayalım' dediler” şeklinde konuştu.

“DEMOKRASİ İTTİFAKI 7 PARTİDEN OLUŞUYOR”

HDP'nin içinde yer aldığı ‘Demokrasi İttifakı' hakkında Sancar, “Temel motivasyonumuz bizim çok açık. Siyaseti, demokratik mücadele olarak uzun süreli bir faaliyet olarak görüyoruz. Seçim bir gün, mücadele her gündür. Seçim gününü beklerseniz, demokratik mücadeleyi büyütmek için bir şeyler yapmazsanız, seçim günü gelip çattığında sadece o güne endekslerseniz ciddi hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalırsınız. Onun için diyoruz ki güçlü bir demokratik mücadele birlikteliği oluşturmak lazım” dedi. Sancar, Demokrasi İttifakı'nın 7 partiden oluştuğunu belirterek, “1 Mayıs için de bu 7'li yapı ortak çalışıyor. 7 parti olarak birlikte hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP'NİN OY HEDEFİNİ AÇIKLADI

“Önümüzdeki seçimler tarihi niteliktedir” diyen Sancar, “Oy olarak bizim hedefimiz yüzde 15'in üstüdür. Biz yüzde 15'i kendimize baraj olarak belirledik. Anketlerde HDP yüzde 11 ile 13 arası gözüküyor. Güvendiğimiz anket şirketleri HDP'nin yüzde 15'e tırmanmakta olduğunu söylüyor” dedi.

“ORTAK ADAY FİKRİNE AÇIĞIZ”

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Sancar, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim önerdiğimiz, muhalefetin bizimle doğrudan müzakere etmesi halinde ortak aday fikrine açığız. Bu ortak aday, eğer böyle bir müzakere oluşursa bir mutabakatla belirlenecek. Yoksa Demokrasi İttifakı olarak kendi adayımızı çıkarma seçeneğini gündemimizde tutarız” diye konuştu.

DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ

Selahattin Demirtaş'ın ‘Ben hala aday adayıyım. Partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir' sözlerini değerlendiren Sancar, “'Partim gerekli görürse' diyor. Orada önemli kelime budur. Karar alma çoğulcu demokratik işleyiş içinde gerçekleşiyor. O zaman bütün bu seçenekler değerlendirilecek. Bu kadar açık bir şekilde ‘Ben aday adayıyım' dediğini daha önce duymamıştım. Böyle bir isteği dile getirmiş olmasında da yadırganacak bir şey görmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Aday tartışması diğer muhalefet partilerinin içine çekildiği bir nevi tuzak. Bunu iktidar istiyor” diyen Sancar, “Bu iktidarın seçimle gönderilmesi için güçlü bir çoğunluk yakalanması gerekiyor. Biz uyarıyoruz. Bu iktidarın zihniyetini farklı şekillerde sürdürecek aday çıkarma ve yaklaşım gösterme tuzağından muhalefet uzak dursun. Dolayısıyla bunu gerçekleştirecek olan şeyler bizimle yapılacak tartışmalardır” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI İLE HAREKET ETMEYECEĞİZ”

“Cumhur İttifakı ile hareket etmeyeceğimizi çoktan ilan ettik” ifadesini kullanan Sancar, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyelim ki biz Demokrasi İttifakı olarak aday çıkardık. Eğer bizim aday ikinci tura kalırsa, diğer partiler buna evet diyecek mi? Demokrasi İttfakı'nın adayı ikinci tura kalırsa ne yaparsınız? Böyle tartışmalarla gideceğiniz yer çok verimli bir yer değildir. Ben size bu tehlikeyi göstermeye çalışıyorum. HDP olarak sorumlu, yapıcı, demokratik rasyoneliteyi esas alan bir tutum içerisindeyiz.

“HEM SAYISAL HEM SİYASAL ÇIKIŞI GÖSTERİYORUZ”

Bir yıldır seçimler daha gündemde değilken Türkiye için çıkışı gösteriyoruz. Hem sayısal, hem siyasal çıkışı gösteriyoruz. Anahtar parti olduğumuzun farkındayız. Bunu asla kibirle dile getirmiyoruz. Bütün bunlar ortadayken tutup bize ‘Tayyip Erdoğan'a destek olur mu, ikinci turda ne yapar' sorusu yöneltiliyor. Bunun yöneltilmesi, bizim kurmakta olduğumuz ve ısrar edeceğimiz bu yapıcı, demokratik rolden uzaklaştırma çabası olarak anlarım. Bu tutumdan uzaklaşmayacağız. Sonuna kadar bu tutumda gideceğiz ve her gelişmeyi de bu çerçevede değerlendireceğiz.”

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