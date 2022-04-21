Sendika üyesi 3 kadın öğretmene sürgün

Aydın’ın Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sendikal faaliyetlerde bulunan üç kadın öğretmeni başka ilçelerdeki okullara gönderdi. Öğretmenlerin gönderilmesini “sürgün” olarak nitelendiren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sendikalar ve mesleki kuruluşlar sert tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Didim'de farklı okullarda görevli üç kadın öğretmenin gerekçe gösterilmeden başka ilçelerdeki okullara gönderilmesine sendikalar, siyasiler ve meslek örgütleri tepki gösterdi.

“BU KARARDAN VAZGEÇİLMELİ”

Didim'deki Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin öğrenciler ve öğretmenleri düşünmediğini belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, ”Nitelikli ve etkin bir sendikal mücadele yürüttükleri için, İlçe Yürütme Kurulu üyelerimiz okulların kapanmasına kısa bir süre kala sürgün edildiler. Didim'deki Milli Eğitim yöneticileri, ne öğretmenleri, ne öğrencileri, ne de çocukları düşünüyor. Bu karardan vazgeçilmeli. 4688 sayılı Sendikalar Kanununa göre sendika temsilcilerinin görev yeri haklı bir gerekçe gösterilmeden değiştirilemez” dedi.

“SENDİKAL FAALİYETLER CEZALANDIRILAMAZ”

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya ise tepkisini, “ ‘Geçinemiyoruz' demek ve İstanbul Sözleşmesini savunmak cezalandırılamaz! Sendikal faaliyetler ceza konusu yapılamaz” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“SÜRGÜN ETMEK SENDİKAL FAALİYETİ ENGELLEMEKTİR”

Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Didim Emek ve Demokrasi Platformu'da bu gün bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kamu yöneticileri sanki siyasetin temsilcileriymiş gibi davranıyorlar. Uygulamaları gereken yasa ve yönetmelikleri uygulamıyorlar. Tercihlerini iktidardan yana kullanıyorlar. Sendika yöneticilerini sürgün etmek, sendikal faaliyeti engellemektir” denildi.

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