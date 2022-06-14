Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Hacı Esvet ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar, mezarları başında anıldı. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ile HDP’li milletvekillerinin de yer aldığı grup ile polis arasında mezarlığa girişte kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde seçim çalışmaları yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olayın 4’üncü yıl dönümünde Şenyaşar ailesi üyeleri için Suruç Belediye Mezarlığı’nda anma yapılmak istendi.

Mezarlıkta Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Bedran Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ile Ömer Öcalan ve partililerin de olduğu grubun mezarlığa girişte kısa süreli gerginlik yaşandı.

Görüşmelerin ardından kalabalık grup, güvenlik tedbirleri arasında mezarlığa girdi. Mezarlık başında eşi ve çocukları için gözyaşı döken Emine Şenyaşar, “Bir an önce adalet sağlansın” dedi.

​DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, mezarlıkta Kürtçe yaptığı konuşmada, “Sonuna kadar ailenin yanında olacağız, bunun sözünü veriyoruz. Şenyaşar ailesi için adalet gelmeden demokrasi gelmez. Sonuna kadar adaletin arayışında olacağız” diye konuştu. (DHA)

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