Sıcaklarla birlikte Afrika tozu kabusu geliyor

Bu hafta başından itibaren artacak hava sıcaklığı ile birlikte Akdeniz ve Ege’nin önemli bölümünün Afrika tozunun etkisi altında kalacağı belirtildi. Bodrum'da bu sabah saatlerinde ise yoğun toz bulutu ve havanın kızarması görenleri tedirgin etti.

Yaşar ANTER

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Geçtiğimiz hafta Fransa, İspanya ve İtalya ile Yunanistan'ın güneyini etkisi altına alan sıcaklar ve sıcaklarla birlikte bölgede güney rüzgarlı ile gelen Afrika toz bulutunun bu hafta ortasından itibaren Akdeniz ve Ege'yi etkisi altına alacağı belirtildi. Tozun cumartesi gününden itibaren başkent Atina bölgesinde etkili olmaya başladığı belirtildi.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ AFRİKA TOZU YOĞUN OLARAK HİSSEDİLECEK

Girit ve Rodos adaları üzerinden Türkiye kıyılarında da tozun etkili olacağını belirten Yunanistan'ın önde gelen meteorologlarından Klearchos Marousakis yaptığı açıklamada “Bölgede bulunan güney rüzgarları, bulutlar ve yağışlar gibi meteorolojik koşullar Afrika tozunun taşınmasını kolaylaştırıyor.

Güney Yunanistan, Ege ve Akdeniz ile Türkiye kıyıları 6-10 bofor hızıyla esecek rüzgarlarla tozun etkisi altına girecek, hava sıcaklığı ise Akdeniz’de 30-32 derecelere ulaşacak” diye konuştu. Afrika tozlarının önümüzdeki Perşembe ve Cuma günleri etkisini iyice arttıracağı belirtildi.

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