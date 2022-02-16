Sıcaklık yükselişi sürerken yağmurlu günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafta başından beri artışta olan hava sıcaklıkları cuma gününe kadar artmaya devam edecek. Cuma günü yurdu etkisi altına alacak olan yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar düşmeyecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre cuma günü yurdumuz yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur görülebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağışlar yağmur olarak görülecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, ÇIĞ UYARILARI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor.

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