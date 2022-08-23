Silivri’de 2 polisi yaralayan bıçaklı saldırganın kimliği belli oldu

İstanbul Silivri’de, 2 polise bıçak ve satırla saldırarak yaralayan, bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin kimliği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Abdulkerim Satuk Buğra D. olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Olay, Silivri Kaymakamlık Binası'nın arka girişinde yaşandı. İddiya göre yanında satır ve bıçak bulunan bir kişi yaya olarak kaymakamlık binasına yaklaştı. Daha sonra elbisesinin altında sakladığı satır ve bıçakları çıkararak, bina girişindeki polislere doğru koştu.

İddiaya göre, saldırganın satırı polislerden birinin yüzüne doğru savurdu. Polis memuru son anda başından yara almaktan kurtuldu. Yüzüne gelen satırdan kurtulmak için yana doğru hamle yaptığı belirtilen polis kulağından yaralandı.

Şüpheli daha sonra diğer polise yönelerek bacağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polislerden birinin Koruma Şube Müdürlüğü’nde diğerinin ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenildi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN PROGRAMI VARDI

Yaralanan polislerden biri saldırganı silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan olay sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Silivri'de programı vardı. Polislerin silahla ateş ettiği sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP İl Başkanlığı’nda konuşma yapıyordu. Kaymakamlık binasına çok yakın olan AKP ilçe binasında da silah sesleri duyulduğu öğrenildi.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay büyük paniğe sebep olurken, yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise Abdulkerim Satuk Buğra D. olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu program sonrasında olayla ilgili açıklama yaptı.

Soylu saldırganla ilgili “BÖF ‘Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri’ timimiz var daha önce birkaç kez görüştü. Silivri'de mukim ve biraz akli dengesinin ailesi tarafından da defalarca bildirilip şikayetçi olduğu, son zamanlarda da bu uzun zamandır mücadele edilen Halis Bayuncuk grubu var. O grubun videolarına aşina olmuş. Zannediyorum onlardan etkilenerek bir şeyler yapmaya çalışmış. Arkadaşlarımız gereğini yerine getirdi. İki polisimizin hafif yaraları var. Onlar da iyiler” dedi.

TEM VE ASAYİŞ

Hastanede tedavisi devam eden şüphelinin, kendisiyle ilgili kişisel sorunları olduğunu söylediği öne sürülürken, olayla ilgili Asayiş ve TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerinin araştırma yaptığı belirtildi.

EBU HANZALA KOD ADLI HALİS BAYUNCUK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şüphelinin videolarından etkilendiğini belirttiği Halis Bayuncuk, El Kaide ve IŞİD'e yakın olduğu öne sürülüyor. Ebu Hanzala kod adıyla bilinen Halis Bayuncuk, defalarca kez IŞİD soruşturmalarında gözaltına alındı.

IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu da iddia edilen Bayuncuk, 6 kez tutuklanıp serbest kalmasının ardından, Şubat 2021'de yıllardır devam eden El-Kaide kapsamında yargılandığı davada 12 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

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