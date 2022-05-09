Sınavda başarılı olan 7 aydır atanmadı, AKP’li vekilin danışmanı jet hızıyla görevlendirildi

Elazığ CHP İl Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, İl Özel İdaresi bünyesinde olan Alacakaya ve Ağın ilçe özel idarelerine iki müdür atanması için görev yükselme sınavında başarılı olan iki adayın 7 aydır görevlendirmesi yapılmamasına rağmen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın danışmanının il özel idaresinde görevlendirdiğini açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Özel İdaresi bünyesinde olan Alacakaya ve Ağın ilçe özel idarelerine iki müdür atanması için görevde yükselme sınavı yapılmış, görev yükselme sınavında birinci aday 95, ikinci aday ise 87 puan almıştı. Sınavın üzerinden aylar geçmesine rağmen sınavda başarılı olan adayların görevlerine ataması yapılmamıştı. Atamaların yapılmaması için bazı AKP'lilerin ilçe özel idarelerinin kapanması için de il genel meclisine baskı yaptıkları öne sürülmüştü.

CHP Karakoçan il genel meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, görev yükseltme sınavında başarılı olan iki adayın aylardır atamalarının yapılmamasına rağmen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın danışmanının İl Özel İdaresinde görevlendirildiğini söyledi.

“MİLLETVEKİLİ DANIŞMANINA JET HIZIYLA GÖREVLENDİRME YAPTILAR”

Elazığ'da İl Özel İdaresi bünyesinde olan Alacakaya ve Ağın ilçe özel idarelerine iki müdür kadrosuna halen atama yapılmamasına rağmen AKP'li vekil danışmanlarının görevlendirmelerinin jet hızıyla yapıldığını belirten CHP il genel meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, şöyle konuştu:

* Yaklaşık 7 ay önce meclisimizin gündemine gelen ve AR-GE komisyonuna havale edilen konunun kamuoyuna bilgi verilmesi münasebetiyle geldiğimiz süreçte Kasım ayında iki ilçemizde boş olan müdürlük kadrosu için bir sınav açılmıştı.

* Sınavda başarılı olan adaylar müdür olmaya hak kazanmalarına rağmen atamamalarının yapılmaması ve müdür olmaya hak kazanan arkadaşların muhalefete yakın isimler olduğundan dolayı atamamalarının yapılmaması siyasi müdahaleler yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konunun meclise gelmesiyle birlikte meclisimizde sınavı kazanarak müdür olmaya hak kazanan bu arkadaşların görevlerine başlatılması için oybirliğiyle karar almıştık.

* Mecliste aldığımız karardan 8 ay geçmesine rağmen ve sınavlarında başarılı olup müdür olmayı hak kazanmalarına rağmen bu müdürlük kadrolarına görevlendirme yapılmadı. Ama yine aldığımız bilgiye göre il özel idaresinde boş olan kadrolara jet hızıyla görevlendirmeler yapılıyor.

“İL ÖZEL İDARESİ AKP’LİLERİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL”

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın danışmanının il özel idaresine getirildiğini belirten Okçuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Genel sekreterimize buradan sormak istiyorum; Kasım ayında yapmış olduğunuz sınavda başarılı olan iki kişinin müdürlük ataması aylardır yapılmazken hangi iradeyle milletvekili danışmanının görevlendirmesini yaptınız?

* Sınavlarınızda yüksek puan alan bu iki arkadaşımızın günahı ve suçu nedir ki aylardır bu kişilerin atamaları yapılmıyor. Size hangi siyasi güçler sizin bu atamaları yapmanızı engelliyor? Burası AKP’lilerin çiftliği değil.

* Liyakate uygun hareket edilmesi ve kişiler arasında eşitlik ilkesine ve liyakate dayanarak yöneticilerin hareket etmesi gerekiyor. CHP olarak il özel idaresinin yapmış olduğu çifte standarttı kınıyor bir an önce müdürlük görevini hakketmiş arkadaşların görevlerine verilmesi çağrısında bulunuyorum.