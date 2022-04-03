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Şişli’de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Şişli'de su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını kapatınca su çekildi.

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Şişli’de boru patladı; su dolan metro istasyonu kapatıldı

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında su borusunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi. (DHA)

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